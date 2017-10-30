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  • Анчелотти: «Только дураки думают, что видеоповторы в футболе не нужны»

Анчелотти: «Только дураки думают, что видеоповторы в футболе не нужны»

30 октября 2017, 18:46
1

Бывший тренер «Баварии» Карло Анчелотти высказал предположение о причинах своего увольнения из мюнхенского клуба, рассказал о дальнейших планах, а также поделился мнением по поводу использования видеоассистента арбитра (VAR).

«Увольнение из «Баварии»? Возможно, руководство клуба больше не верило в работу, которую я делал. Я поступаю правильно, смотря в будущее и тратя время, чтобы посмотреть футбол как простой зритель. Буду искать другие возможности, но не сейчас.

Мне бы хотелось создать проект и спокойно трудиться, несмотря на то, что мы работаем в сфере, которая этого спокойствия дать не может. Но это нормально. Плохого результата достаточно, чтобы давление, под которым вы находитесь, увеличилось. Но я буду спокойно ждать, я не спешу.

Видеопомощник арбитра? Его внедрили слишком поздно, нужно было делать это раньше. Только дураки думают, что это ненужная вещь. Он решает многие проблемы с точки зрения разногласий и к счастью будет использоваться на предстоящем чемпионате мира», – сказал Анчелотти.

Источник: Football Italia
Весь мир Анчелотти Карло
Комментарии (1)
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fanchik
1509385665
У нас к числу дураков можно причислить Будогоского,Канчельскиса и многих известных людей у которых мнение против видеоповторов.Парадокс глава судейства в России,главный дурак
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