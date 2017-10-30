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  • Николаев: «По составу «Зенит» намного опережает и «Локомотив», и ЦСКА, и «Спартак». На дистанции ему будет легче»

Николаев: «По составу «Зенит» намного опережает и «Локомотив», и ЦСКА, и «Спартак». На дистанции ему будет легче»

30 октября 2017, 14:50
9

Экс полузащитник «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал поражение петербуржцев от «Локомотива» в 15-м туре РФПЛ. Также он отметил, что сине-бело-голубые, в отличии от основных конкурентов, имеют более глубокий и классный состав, что позволит им стабильнее пройти оставшуюся дистанцию чемпионата.

– Итоговый счет не стал каким-то закономерным следствием того, как шла игра. «Зенит» очень хорошо действовал в первом тайме, правда, не реализовал свои моменты. После команда психологически подсела, хотя, конечно, непонятно почему так случилось. Вроде бы не сильно устали за последнее время. Но «Локомотив» здорово выполнил свою установку. Как я понял, в первом тайме была задача отстоять на «ноль», а потом – поймать «Зенит» на контратаках, что и получилось неоднократно. В принципе, уже после первого гола стало все понятно. Ведь «Зениту» нужно было атаковать еще большими силами, чтобы отыграться, а «Локомотиву» оставалось и дальше ловить соперника на контратаках.

– В моментах с голами оборона «Зенита» каждый раз ошибалась: то Лунев с Мевлей не разобрались, то Маммана в подкате не успел. Почему вдруг начала ошибаться самая надежная защита в РФПЛ?

– В данном случае большую роль сыграло индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Конкретно – Фарфана. Никто не будет спорить, что нападающий должен в скорости превосходить защитника, что Фарфан и показал. В обоих моментах он опередил на доли секунды оппонента. Нельзя сказать, что в целом плохо сыграла оборона у «Зенита», а просто один конкретный футболист обыграл своего опекуна и забил.

– «Зенит» лидировал большую часть первого круга, насколько сейчас тяжело будет во втором вернуть себе лидерство?

– По составу, по запасу, по числу классных футболистов «Зенит» намного опережает всех своих конкурентов: и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и «Краснодар». Поэтому на долгой дистанции «Зениту» будет легче, все будет зависеть от того, насколько стрессоустойчивый у нас тренер. Сейчас каждый будет ему напоминать, что у Мирчи Луческу в прошлом году очков было больше на данный момент и так далее… Если Манчини выдержит это, уверен, что все у «Зенита» наладится. К тому же успешное выступление в еврокубках позволит команде прибавить. Что касается шанса вернуть лидерство, то в этом году интересен наш чемпионат тем, что появилось очень много команд, способных друг у друга отнимать очки. Особенно такие как тульский «Арсенал» (улыбается). Сюрпризов будет много, поэтому кто стабильнее выступит, тот и выиграет чемпионат. А борьба за титул будет идти до конца сезона.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак ЦСКА Локомотив Краснодар
Комментарии (9)
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sochi-2013
1509364948
Бла-бла! Конкретно, по позициям, дай раскладку.
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raritet
1509366968
Собственно , ничего особенного не произошло. Зенит набрал игроков , нового тренера и все ждут сейчас же и непременно от него только побед. Но это далеко не так. Игроки не такого уровня как Витсель , Халк, Вагнер Лав, Промес. Средние аргентинские молодые игроки. Тем более , что состав практически обновился на 60% и этому составу нужно еще время. Конечно , бывают случаи, когда все это происходит быстрее, но это должны быть , как в джем-сейшен игроки совсем другого класса. Вчерашняя игра-просто несчастный случай, а все сразу на Манчини. Его вина- это слабость перед работодателями и называется ДЗЮБИНИЗМ.
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Mahone
1509368364
По составу все примерно одинаковы,Зенит набрал только не тех,будет 4 м посмотрите,игры нет-тренер никакой,Дзюба-ужас какой то,команда ни о чем,Спартак играет,но не все получается,Локо грамотно ведет игру под соперника-Семин красава!!!!!
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subbotaspartak
1509370159
Зенит три последних года всех по составу опережает. Только не заряжает.
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Полная Канистра
1509372153
а толку то от вашего состава и запаса всё это не стабильно проявляется в матчах
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OfaZavr
1509378420
если команда играет как лебедь, рак и щука то пусть хоть в несколько раз превосходят стоимостью состава толку не будет.
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Фан666
1509381588
Ну по ценнику может быть, вот только пусть поробует продать их потом так чтобы в плюсе остаться, вот это наврядли. Раздутые игроки один пиар и не более. Потом уедут обратно в свою аргентину и никото их не вспомнит, а то сейчас кричат - молодые перспективные, да как то скромные они и не более, для внутреннего пользования потянут, а вот на скромный Базель их уже и не хватит вполне реально.
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Фан666
1509381755
В своё время тоже кричали что Гарай ну просто круче некуда и где он сейчас? Валенсия не знает ка кот него избавиться и никакой больше сборной, вот вам и карьера в России. Тут редкий иностранец выживает
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sined1951
1509384598
Игроки Зенита у нас явно переоценены. Это не классные футболисты, это просто добротные средние игроки. Зенит станет чемпионом, если зимой приобретет у Локо братьев Миранчуков.
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