Николаев: «По составу «Зенит» намного опережает и «Локомотив», и ЦСКА, и «Спартак». На дистанции ему будет легче»

Экс полузащитник «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал поражение петербуржцев от «Локомотива» в 15-м туре РФПЛ. Также он отметил, что сине-бело-голубые, в отличии от основных конкурентов, имеют более глубокий и классный состав, что позволит им стабильнее пройти оставшуюся дистанцию чемпионата.

– Итоговый счет не стал каким-то закономерным следствием того, как шла игра. «Зенит» очень хорошо действовал в первом тайме, правда, не реализовал свои моменты. После команда психологически подсела, хотя, конечно, непонятно почему так случилось. Вроде бы не сильно устали за последнее время. Но «Локомотив» здорово выполнил свою установку. Как я понял, в первом тайме была задача отстоять на «ноль», а потом – поймать «Зенит» на контратаках, что и получилось неоднократно. В принципе, уже после первого гола стало все понятно. Ведь «Зениту» нужно было атаковать еще большими силами, чтобы отыграться, а «Локомотиву» оставалось и дальше ловить соперника на контратаках.

– В моментах с голами оборона «Зенита» каждый раз ошибалась: то Лунев с Мевлей не разобрались, то Маммана в подкате не успел. Почему вдруг начала ошибаться самая надежная защита в РФПЛ?

– В данном случае большую роль сыграло индивидуальное мастерство отдельных футболистов. Конкретно – Фарфана. Никто не будет спорить, что нападающий должен в скорости превосходить защитника, что Фарфан и показал. В обоих моментах он опередил на доли секунды оппонента. Нельзя сказать, что в целом плохо сыграла оборона у «Зенита», а просто один конкретный футболист обыграл своего опекуна и забил.

– «Зенит» лидировал большую часть первого круга, насколько сейчас тяжело будет во втором вернуть себе лидерство?

– По составу, по запасу, по числу классных футболистов «Зенит» намного опережает всех своих конкурентов: и ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак», и «Краснодар». Поэтому на долгой дистанции «Зениту» будет легче, все будет зависеть от того, насколько стрессоустойчивый у нас тренер. Сейчас каждый будет ему напоминать, что у Мирчи Луческу в прошлом году очков было больше на данный момент и так далее… Если Манчини выдержит это, уверен, что все у «Зенита» наладится. К тому же успешное выступление в еврокубках позволит команде прибавить. Что касается шанса вернуть лидерство, то в этом году интересен наш чемпионат тем, что появилось очень много команд, способных друг у друга отнимать очки. Особенно такие как тульский «Арсенал» (улыбается). Сюрпризов будет много, поэтому кто стабильнее выступит, тот и выиграет чемпионат. А борьба за титул будет идти до конца сезона.