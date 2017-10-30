Фернандеш: «Чемпионство? Задача «Локомотива» – попадание в пятерку»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш не собирается витать в облаках от первого места в турнирной таблице РФПЛ по итогам первого круга чемпионата. Он отметил, что перед сезоном команде была поставлена задача оказаться на финише в пятерке лучших.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

— Трудная игра. «Зенит» в первом тайме был лучше нас. Мы не могли справиться с их нападением, они высоко прессинговали. Во втором тайме мы смогли почувствовать себя лучше, создали много моментов на контратаках.

— Какие ощущения от первого места?

— Это хорошее чувство. Но нам не нужно витать в облаках. Впереди еще 15 матчей. Нужно думать о следующей игре в Лиге Европы. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

— Думаете о завоевании чемпионства?

— Нет, с первого тура нашей задачей было попадание в пятерку. Сейчас мы в топ-5, и это остается нашей целью.

— Что сказал Юрий Семин после матча?

— Он поздравил нас и сказал думать о следующем матче.

— Какие-то бонусы будут за победу над?

— Ничего не знаю о них. Все в команде счастливы. Надеюсь, мы растянем это чувство надолго.