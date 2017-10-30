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  • Фернандеш: «Чемпионство? Задача «Локомотива» – попадание в пятерку»

Фернандеш: «Чемпионство? Задача «Локомотива» – попадание в пятерку»

30 октября 2017, 08:45
2

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш не собирается витать в облаках от первого места в турнирной таблице РФПЛ по итогам первого круга чемпионата. Он отметил, что перед сезоном команде была поставлена задача оказаться на финише в пятерке лучших.

Матч 15-го тура РФПЛ «Зенит» – «Локомотив» закончился со счетом 0:3. Столичная команда единолично возглавила турнирную таблицу с 32 очками, «Зенит» идет вторым, отставая на три балла.

— Трудная игра. «Зенит» в первом тайме был лучше нас. Мы не могли справиться с их нападением, они высоко прессинговали. Во втором тайме мы смогли почувствовать себя лучше, создали много моментов на контратаках.

— Какие ощущения от первого места?

— Это хорошее чувство. Но нам не нужно витать в облаках. Впереди еще 15 матчей. Нужно думать о следующей игре в Лиге Европы. Надеюсь, мы продолжим в том же духе.

— Думаете о завоевании чемпионства?

— Нет, с первого тура нашей задачей было попадание в пятерку. Сейчас мы в топ-5, и это остается нашей целью.

— Что сказал Юрий Семин после матча?

— Он поздравил нас и сказал думать о следующем матче.

— Какие-то бонусы будут за победу над?

— Ничего не знаю о них. Все в команде счастливы. Надеюсь, мы растянем это чувство надолго.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Фернандеш Мануэль
Комментарии (2)
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KalterJax
1509348867
Я не знаю какие слова находит Сёмин! особенно для иностранцев с их то менталитетом! но фернандеш был угасающим игроком и казалось дубль при черевченко , это последнее его место в футболе! а сейчас возродился как огненный феникс! то же и фарфан, после отъезда в эмираты, наверняка стало ясно, что игрок заканчивает с футболом! ан нет! ТАК носиться по полю в свои 32-33, в нашем чемпионате на ум только данни приходит! а ещё человеку не лень летать на матчи своей сборной, аж в другое полушарие!
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Виктор12
1509357205
Фернандеш: - "Перед стартом сезона рассчитывали попасть в пятёрку." Отличная меткость Локомотива! Метили на пятое, а попали на ПЕРВОЕ! Вот это меткость! Тренерская школа Палыча подправила прицел и вот вам результат! Локомотив КРАСУЕТСЯ на первом месте! Вполне заслуженно и по игре!
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