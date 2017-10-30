Жоаозиньо сравнил чемпионат России с АПЛ

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо остался доволен игрой команды в победном матче 15-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (4:1). Бразилец также заявил, что чемпионат России похож на английскую Премьер-лигу.

– Долгожданная победа, но моментов было гораздо больше, чем голов у «Краснодара». Что с реализацией?

– У нас было много атак, моментов, потому что «СКА-Хабаровск» не сидел в обороне, не плотно оборонялся. Ничего особенного в этом нет.

– У «Краснодара» было пять поражений подряд, чувствовалось ли психологическое давление?

– Действительно, за все время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.

– «Зенит» сейчас тоже не может забить и победить. Ситуации у команд похожи?

– Я не имею права говорить о другой команде. Это футбол, поэтому он интересен, поэтому у нас столько адреналина на поле.

– С чем связана такая непредсказуемость чемпионата?

– Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой все сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится все тяжелее.