Жоаозиньо сравнил чемпионат России с АПЛ

Полузащитник «Краснодара» Жоаозиньо остался доволен игрой команды в победном матче 15-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (4:1). Бразилец также заявил, что чемпионат России похож на английскую Премьер-лигу.
– Долгожданная победа, но моментов было гораздо больше, чем голов у «Краснодара». Что с реализацией?
– У нас было много атак, моментов, потому что «СКА-Хабаровск» не сидел в обороне, не плотно оборонялся. Ничего особенного в этом нет.
– У «Краснодара» было пять поражений подряд, чувствовалось ли психологическое давление?
– Действительно, за все время моего пребывания здесь, за историю клуба не было такой серии поражений. Но сегодня мы показали характер и смогли выйти из этой ситуации.
– «Зенит» сейчас тоже не может забить и победить. Ситуации у команд похожи?
– Я не имею права говорить о другой команде. Это футбол, поэтому он интересен, поэтому у нас столько адреналина на поле.
– С чем связана такая непредсказуемость чемпионата?
– Он похож на английский чемпионат, с каждой игрой все сложнее. Соперники изучают друг друга, поэтому становится все тяжелее.