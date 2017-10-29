Лунев заявил, что его слова о Манчини были неправильно поняты

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев подчеркнул, что его слова о главном тренере петербургской команды Роберто Манчини были неверно интерпретированы.

Напомним, ранее вратарь отказался комментировать поражение от «Локомотива» (0:3), заявив, что об игре должен говорить итальянский специалист.

– Все обсуждают ваши слова из микст-зоны о том, что говорить должен Манчини. В команде есть проблемы между игроками и тренером?

– Видимо, у нас такие люди. Они на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора. Но это просто неудачная фраза. Я имел в виду, что Манчини придет на пресс-конференцию и расскажет, как все было, как есть и как будет дальше. Не понимаю, почему это так раздули. Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить.

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