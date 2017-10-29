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  • Лунев заявил, что его слова о Манчини были неправильно поняты

Лунев заявил, что его слова о Манчини были неправильно поняты

29 октября 2017, 23:52
14

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев подчеркнул, что его слова о главном тренере петербургской команды Роберто Манчини были неверно интерпретированы.

Напомним, ранее вратарь отказался комментировать поражение от «Локомотива» (0:3), заявив, что об игре должен говорить итальянский специалист.

– Все обсуждают ваши слова из микст-зоны о том, что говорить должен Манчини. В команде есть проблемы между игроками и тренером?

– Видимо, у нас такие люди. Они на ровном месте начинают что-то домысливать и строить теории заговора. Но это просто неудачная фраза. Я имел в виду, что Манчини придет на пресс-конференцию и расскажет, как все было, как есть и как будет дальше. Не понимаю, почему это так раздули. Видимо, вообще нужно зашивать рот, молчать и ничего не говорить.

«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Лунев Андрей Манчини Роберто
Комментарии (14)
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Garrincha58
1509310564
Лунев дырка вот когда лучше бабочек ловить чем пиликать язычком
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zico2205
1509311008
Меньше языком трепи, а то на скамейке окажешься....
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Павел Амурский
1509313921
Намекнул, кто хотел, тот понял правильно.
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<Бывший Футболист>
1509315438
такие голы которые пропустил он,любой лучший вратарь мира пропустит!Ну в первым голе разве,что виноват,не нужно было выходить!Сложно вратарю отбивать,имею мало игровых моментов,можно сказать застоялся!Локомотив забил все свои моменты!результат не по игре!
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bset
1509317508
Скоро откажутся футболисты от любых интервью, если так дальше пойдет. Журналюги за каждое слово цепляются.
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loko-the_best
1509321770
Да лан, слейте итальянца) чё он аргентинцев набрал)
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арейская
1509324089
Лучше уж промолчать, а если говорить, то так чтобы тебя правильно поняли...
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FanatSerj
1509346371
В первом голе зря выходил, и сам не сыграл и защитника своего же подрезал, он аж психанул после гола.
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nemolod
1509348338
Снова вспомнилась знаменитая фраза режиссера Якина :"Вы меня не так поняли!" (ответ все знают)
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smersh45
1509360905
Андрей - держись бодрей . Не обращай особого внимания на журналюг - перевёртошей им нужны теперь только скандалы , а не объективность многим просто насрать на людей главное рейтинг
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