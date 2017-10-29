Семин: «Сейчас мы эмоциональны – есть игра. Раньше не было эмоций – не было игры»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после матча 15 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (3:0) объяснил успехи команды. Дело, по мнению специалиста, в эмоциях.

«В первом тайме «Зенит» вынудил нас действовать «вторым номером», очень активно играл соперник, имел территориальное преимущество и моменты. Но всегда нужно выдержать, выстоять ситуацию. Мы выстояли первый тайм. И вообще матч играли блестяще.

Что стало ключевым в перемене нашей игры? Во-первых, гол. Во-вторых, «Зенит» еще больше раскрылся, чем в первом тайме. Поэтому такой счет.

Футбол — это эмоции. Без них футбола не может быть. Вот сейчас команда является эмоциональной, ну и играем. Когда не было эмоциональной команды, не было игры», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

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