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  • Семин: «Сейчас мы эмоциональны – есть игра. Раньше не было эмоций – не было игры»

Семин: «Сейчас мы эмоциональны – есть игра. Раньше не было эмоций – не было игры»

29 октября 2017, 19:47
9

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин после матча 15 тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (3:0) объяснил успехи команды. Дело, по мнению специалиста, в эмоциях.

«В первом тайме «Зенит» вынудил нас действовать «вторым номером», очень активно играл соперник, имел территориальное преимущество и моменты. Но всегда нужно выдержать, выстоять ситуацию. Мы выстояли первый тайм. И вообще матч играли блестяще.

Что стало ключевым в перемене нашей игры? Во-первых, гол. Во-вторых, «Зенит» еще больше раскрылся, чем в первом тайме. Поэтому такой счет.

Футбол — это эмоции. Без них футбола не может быть. Вот сейчас команда является эмоциональной, ну и играем. Когда не было эмоциональной команды, не было игры», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию игры в Санкт-Петербурге.

«Локомотив» разгромил «Зенит». Это лучший матч сезона

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Семин Юрий
Комментарии (9)
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DOCTOR PENALTY
1509295980
** Источник эмоций игроков Локо - это Ю.П.Сёмин. Вперёд Палыч, вперёд Локо с новыми эмоциями!
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nemolod
1509296251
Еще бы в межсезонье качественно усилить команду!
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семёнычев
1509296839
Спасибо Юрий Павлович, не побоюсь этого слова, от болельщиков ЧЕТЫРНАДЦАТИ КОМАНД РФПЛ!!!
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jvhjbkjj
1509296992
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
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prezent2017
1509302045
ЮрШпалыч! Знай, кто у Зенита выиграл, три игры летит подряд.
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MrSmit
1509303968
А ещё что то гнали на эмоции Спартака в прошлом году...а как без эмоций, без них нет побед.
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VVM1964
1509311307
В ПРОШЛОМ СЕЗОНЕ СПАРТАК НА ЭМОЦИЯХ И НА ФАРТЕ ВЗЯЛ ЧЕМПИОНСТВО - ДЕРЗАЙТЕ .
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