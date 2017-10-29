Болельщики «Зенита» – «Локомотиву»: «Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер»

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч 15-го тура РФПЛ, в котором встречаются «Зенит» и «Локомотив».

Болельщики хозяев вывесили на трибунах баннер с надписью «Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер».

Ранее фанаты петербургского клуба баннером поздравили российский футбол со 120-летием.

За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».