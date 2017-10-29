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  • Болельщики «Зенита» – «Локомотиву»: «Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер»

Болельщики «Зенита» – «Локомотиву»: «Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер»

29 октября 2017, 17:35
106

Сегодня в Санкт-Петербурге проходит матч 15-го тура РФПЛ, в котором встречаются «Зенит» и «Локомотив».

Болельщики хозяев вывесили на трибунах баннер с надписью «Стоп, девчата, тормозите. Что ж вы дико мнете тити? Чемпионом стать хотите? Будет Питер, только Питер».

Ранее фанаты петербургского клуба баннером поздравили российский футбол со 120-летием.

За ходом встречи можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую ведет «Бомбардир».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (106)
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Scar
1509290779
В итоге тити помяли Зениту. И грубо вошли сзади
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Полная Канистра
1509290846
что ж бомжары я..ца мните не видать вам чемпионства Будет только Локо Локо
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Fan Loko mik
1509290956
Что ж звениты ОТСОСИТЕ, ОТСОООООСИТЕ!!!!!
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vladik12
1509291065
Идите мните, клоуны питерские. Получите, распишитесь. Ваше место показали. Сидите там на своем секторе и уткнитесь. Вперед, "Тамбов"!
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RedWhiteFans2
1509291194
Где яйца Зенит?.??? Неожиданно. Ничего скоро зимнее трансферное окно. Купите Решфорда, Лукаку и ещё десяток звёзд. И начнёте обыгрывать Арсенал. Тульский.
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Андрей3088
1509292267
ИПАТЬ зенит ИПАТЬ!!!!!!
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Serjoga
1509292346
Локо - красавцы! Стопроцентная реализация! Молодцы! Спасибо!
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Супермачо
1509292987
Культурой так и прёт из северной столицы. Судя по комментариям внизу, вроде еще адекватные болелы в Питере остались. Теперь поняли, я надеюсь, кого набрали и что из себя Кончини представляет? Как и любая посредственная командёшка в нашей стране, "Зенит" может собраться только на один матч в чемпионате - домашний против "Спартака". А во всех остальных валять ваньку и чесать яйца, только мечтая кому-нибудь помять ...
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Полная Канистра
1509293509
1 й круг за ЛОКОМОТИВОМ наши поздравления от болел СПАРТАКА
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Сармат Ростов
1509299705
Мяла титьки баба Зина По пути из магазина И свалилась под откос. В Зину въехал Паровоз!!!
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