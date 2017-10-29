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  • Дзюба и Фарфан сыграют в матче «Зенит» – «Локомотив» с первых минут

Дзюба и Фарфан сыграют в матче «Зенит» – «Локомотив» с первых минут

29 октября 2017, 14:52
43

Стали известны стартовые составы на центральный матч 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

Зенит: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба, Кокорин.

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.

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Источник: РПЛ
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив
Комментарии (43)
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_Marqella_
1509278342
Дзюба в старте это не есть хорошо, Кокорин опять не на своём месте играть будет это плохо...Ладно поживём увидим как оно всё будет...
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GoldPlayFIFARus9
1509278690
Дзюба будет искать Миранчука с 1-х минут))
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Tajik-za Zenit
1509278884
Довай дзюбиньо либо сейчас либо некогда удачи нашим
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3a zenit
1509279278
во втором тайме Паредес и Дрюиси сделают своё дело
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Fan Loko mik
1509279801
ЛОКО, вперед!!!!!! Только ЛОКО, только победа!!!!!!!!! С нами бог!!!!
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Serjoga
1509280182
Для меня это просто интересный матч! Я ни за Зенит, ни за Локомотив, ни против кого-то из них! Но глядя на составы игра будет 10х11! Сколько ни слежу за Дзюбой-у него одна тактика: схватить руками игрока и завалиться выпрашивая карточку, а как момент отыгран пешком идти к центру поля! Поэтому и 10 на 11 игроков! А в остальном хочу посмотреть честную интересную игру без судейских ошибок (умышленных или не умышленных не важно)!
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Kotofey75
1509280691
Вперед, паровозы! Умойте помоечников
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Zenmaster
1509282040
Зачем Ерохин ? Шатов там больше подходит !
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Вомбат
1509287361
Пока идет игра, как под копирку с матча Зенит-Арсенал. Зенит играет вроде бы и старательно и неплохо, но как-то бездарно, без огонька. Со стороны Зенита речь идет об отбывании легионерами номера (Кокорин перестал брать много на себя, Кузяев пытается решать сам, но ему это не дано, а Дзюба, потеряв свой гонор, как-то сдулся и всем стало ясно, что это просто пустышка). Ну а со стороны Локомотива речь идет о борьбе за очко, о героической обороне против более сильного соперника, и о попытках контратаковать из серии "а что, а вдруг?"
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Сибирь за Спартак
1509290515
Великая октябрьская революция, о необходимости которой так долго говорили болельщики, свершилась! Которые тут временные, слазь, кончилось ваше время.
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