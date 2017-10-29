Дзюба и Фарфан сыграют в матче «Зенит» – «Локомотив» с первых минут

Стали известны стартовые составы на центральный матч 15-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Локомотивом».

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию поединка.

Зенит: Лунев, Иванович, Мевля, Маммана, Кришито, Ерохин, Кузяев, Краневиттер, Ригони, Дзюба, Кокорин.

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Михалик, Пейчинович, Игнатьев, И. Денисов, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук, Фернандеш, Лысов, Фарфан.

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