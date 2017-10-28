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  • Червиченко – о Промесе: «Мы все люди, а не роботы. У Месси и Роналду тоже не всегда клеится»

Червиченко – о Промесе: «Мы все люди, а не роботы. У Месси и Роналду тоже не всегда клеится»

28 октября 2017, 22:36
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 15-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:2) поделился мнение об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

В данной встрече голландец провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

«Квинси Промес? Мы все люди, а не роботы. Он и так делает больше, чем физически может человек и лидер команды. Считаю неправильным предъявлять голландцу претензии, не всегда человек встает с полной концентрацией сил.

У всех бывают спады, но все равно Промес атаковал, пытался... И у Месси не всегда клеится, и Роналду играет посредственно периодически», – сказал Червиченко.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Спартак Промес Квинси Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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Спартач_навсегда
1509220213
первый адекватный его комментарий ,наверно, за все время с тех пор как продал Спартак....
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Тraumtanzеr
1509225776
Жиртрест, ты заболел?
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Вомбат
1509265120
Промес играл неплохо и критики не заслужил. То, что никто не может феерить в каждом матче и обсуждать нечего.
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OfaZavr
1509290863
он оказывается умные мысли выдавать способен))
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