Червиченко – о Промесе: «Мы все люди, а не роботы. У Месси и Роналду тоже не всегда клеится»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после матча 15-го тура РФПЛ против «Ростова» (2:2) поделился мнение об игре полузащитника красно-белых Квинси Промеса.

В данной встрече голландец провел на поле всю игру и не отметился результативными действиями.

«Квинси Промес? Мы все люди, а не роботы. Он и так делает больше, чем физически может человек и лидер команды. Считаю неправильным предъявлять голландцу претензии, не всегда человек встает с полной концентрацией сил.

У всех бывают спады, но все равно Промес атаковал, пытался... И у Месси не всегда клеится, и Роналду играет посредственно периодически», – сказал Червиченко.