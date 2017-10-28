Сане: «Гвардиола полностью изменил мою игру»

Полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане рассказал о влиянии на него главного тренера «горожан» Хосепа Гвардиолы. По словам игрока, испанский специалист полностью изменил его игру.

«Я все время стараюсь совершенствовать игру, постоянно тренироваться и помогать команде своими передачами и голами.

Гвардиола очень помог. Могу сказать, что он полностью изменил мою игру, я стал совершеннее. При этом он все еще старается быть идеальным и оказывать давление на меня. Думаю, мне это тоже нужно.

Пеп все время напоминает, что я должен работать больше и усерднее, и думать о том, что я недостаточно хорош.

Мы по-прежнему совершаем ошибки, теряем мячи на позициях, где можем действовать лучше. И Гвардиола пытается все больше и больше улучшить команду, давая нам много советов и помогая нам.

Игроки «Манчестер Сити» не говорят о том, что произойдет в случае поражения. Мы всегда думаем только о победе и хотим быть первыми.

Наше желание – победа в чемпионате, поэтому каждый футболист пытается быть позитивным, сосредоточенным и старается выиграть каждый матч.

Думаю, все возможно, но сделать это в Премьер-лиге – невероятно тяжело. Все знают, что в АПЛ может случиться все, что угодно, и любая команда может обыграть любую», – сказал Сане.