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  • Червиченко: «Пока то, чего мы ожидали от Манчини, мы не видим»

Червиченко: «Пока то, чего мы ожидали от Манчини, мы не видим»

28 октября 2017, 11:35
27

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб под руководством итальянца занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место.

«Думаю, Манчини уже понял, куда попал, понимает, какой с него спрос. Единственное, в чем согласен, он быстро найдет себе новую работу. Пусть и не за такие деньги. А вот Каррере трудно будет дождаться предложения от клуба уровня «Спартака», в том числе в плане финансов.

Недавно читал соображения Васи Уткина по поводу Манчини, и соглашусь с ним: пока то, чего мы от него ожидали, мы не видим», – сказал Червиченко.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Манчини Роберто Червиченко Андрей
Комментарии (27)
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Лошак
1509180058
Странно, 5 - 1 на табло хорошо было видно. Что это пищевики за бакланов так распереживались?
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insider_retro
1509180751
Да, были ожидания, что с приходом Манчини и проведением агрессивной трансферной компании, Зенит катком пройдётся по чемпионату и вынесет всех в ЛЕ!... Пока всё не так гладко, игры Зенит проводит неодинаковые и неординарные... Результаты не стабильные... Тут Червиченко прав, но для этого вывода не надо иметь 7 пядей во лбу...
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OfaZavr
1509181038
и опять Спартак нужно задеть по ходу разговора.
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Garrincha58
1509181302
никто и ничего не ждал и не ждет только Фурсенко ждет и надеется но вряд ли что то дождется и завтра мы все увидит беспомощность нынешнего Зенита
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Полная Канистра
1509182148
что у васи и у червя одинаковые соображения тут и добавить нечего 2 дегенерата
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Михаил_Боярский
1509182449
Червь с уткой походу вместе по ноздре гоняют. Такого бреда давно ни от кого не слышал. А эти оба прям в каждой жопе затычки.
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Kotofey75
1509183636
Взрослый человек,единственная характеристика которого "Бывший президент Спартака" это просто дешевый кусок гавна
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Сармат Ростов
1509185119
Нет,нет! Вы видите то, чего стоите! И цена эта падает!!!
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smersh45
1509189768
Это что самые ярые болельщики Зенита? Мы верим в синьора Манчини и удачи ему и его команде
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Eddyson
1509195571
Прочел заголовок и сложилось представление, что это лично червяченко в Зенит приглашал Манчини и зарплату платит ему с Васей Уткиным в складчину.
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