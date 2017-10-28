Червиченко: «Пока то, чего мы ожидали от Манчини, мы не видим»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о перспективах Роберто Манчини на посту главного тренера «Зенита».

На данный момент петербургский клуб под руководством итальянца занимает в турнирной таблице РФПЛ второе место.

«Думаю, Манчини уже понял, куда попал, понимает, какой с него спрос. Единственное, в чем согласен, он быстро найдет себе новую работу. Пусть и не за такие деньги. А вот Каррере трудно будет дождаться предложения от клуба уровня «Спартака», в том числе в плане финансов.

Недавно читал соображения Васи Уткина по поводу Манчини, и соглашусь с ним: пока то, чего мы от него ожидали, мы не видим», – сказал Червиченко.