Баринов: «Приходишь в зал, а там Семин пресс качает»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о прекрасной физической форме главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

– Семин пару раз путал Измайлова с Янбаевым. С вами ошибок не было?

– Нет. Я про Палыча вот что лучше расскажу. Приходишь в зал разминаться перед тренировкой – а он там пресс или спину качает! Меня поражает его форма в таком возрасте. А кто хочет узнать, какой Семин тренер, пусть посмотрит на турнирную таблицу.

– Самый памятный разговор в раздевалке?

– Проигрываем «Спартаку» – 0:2. В перерыве подходит ко мне Батуренко, один из ассистентов Семина: «Ты переходишь в опорную зону. И я не сомневаюсь: забьешь». Через две минуты случается мой первый гол за «Локомотив», и мы побеждаем – 4:3.