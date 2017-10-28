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Баринов: «Приходишь в зал, а там Семин пресс качает»

28 октября 2017, 09:06
15

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов рассказал о прекрасной физической форме главного тренера железнодорожников Юрия Семина.

– Семин пару раз путал Измайлова с Янбаевым. С вами ошибок не было?

– Нет. Я про Палыча вот что лучше расскажу. Приходишь в зал разминаться перед тренировкой – а он там пресс или спину качает! Меня поражает его форма в таком возрасте. А кто хочет узнать, какой Семин тренер, пусть посмотрит на турнирную таблицу.

– Самый памятный разговор в раздевалке?

– Проигрываем «Спартаку» – 0:2. В перерыве подходит ко мне Батуренко, один из ассистентов Семина: «Ты переходишь в опорную зону. И я не сомневаюсь: забьешь». Через две минуты случается мой первый гол за «Локомотив», и мы побеждаем – 4:3.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Баринов Дмитрий Семин Юрий
Комментарии (15)
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ПФК ЦСКА Моscow
1509172839
мотивация)
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арейская
1509176455
А с кем там, в команде можно перепутать Баринова? Вот братьев Миранчуков наверняка не каждый может различить...
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paracetamol
1509177750
ЮрШпалыч - лучший отечественный тренер. Почему раньше Локо его игнорировал, ставил на всяких проходимцев типа Кучука?
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Dellleone
1509179055
У меня в зале много взрослых людей в отличной форме это не какая то редкость.
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Полная Канистра
1509183983
палыч со шпалой приседает во мужик
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DOCTOR PENALTY
1509187600
Ю.П.Сёмин - это народное достояние. Это русский Алекс Фергюссон. РЖД должно быть стыдно за то ,что он несколько раз покидал Локо в расцвете сил , в самые плодотворные годы. А что касается того, что перепутал Измайлова и Янбаева, это у него юмор такой. Я лично присутвовал на встрече, где был В.Фетисов, актёр В.Баринов, С.Силкин и др. По эрудиции и юмору все отдыхали, слушали его с открытыми ртами. Палыч - душа человек, охеренный мотиватор.
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