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Хавбек «Локомотива» Баринов: «Зениту» я сразу сказал нет»

28 октября 2017, 07:16
17

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» рассказал, что мог продолжить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

По словам россиянина, сине-бело-голубые хотели заполучить его, когда он выступал за «Сатурн».

– Из «Сатурна» вас могли взять «Динамо» и «Зенит». Почему выбрали «Локомотив»?

– Не знаю – может, потому, что можно было сесть на метро, добраться до «Щелковской», а оттуда и до дома? «Зениту» я сразу сказал нет. И так в родным местах почти не бывал, а тут Питер. А «Динамо» меня уже брало – в «Локомотив» еще только на недельный просмотр надо было отправиться. Но поехал – и понравился.

В нынешнем сезоне РФПЛ Баринов провел девять матчей, в которых записал на свой счет один гол.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Баринов Дмитрий
Комментарии (17)
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VIKZH
1509166954
"А где у нас Наполеон? В 8-й палате"
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Тотальный Зенитчик
1509169072
Ну и дурак. Бог разума лишил.
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ufos73
1509171092
Молодца! Выбрал карьеру футболиста
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Sergil
1509171745
Глушаков: Спартаку я сразу сказал - да, хоть и с детства за локо
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paracetamol
1509177993
Я поражаюсь. Всякие зачуханные игрочишки все хором хотят цену себе набить, заявляя, что их хотел взять Зенит. Ну просматривала селекционная служба, что такого? Все так делают. Но это не значит, что сразу вот так в основу. Есть Зенит-2, но и оттуда обычно в аренду. Даже уровня Канунникова, Кверквелии, Гасилина и Евсеева.
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порт
1509180658
Да вряд ли кто расстроился.
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Михаил_Боярский
1509182622
Кто это??
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Masteralex
1509183678
Перспективный игрок и играет неплохо, будущее сборной России да и такие всегда в почёте, из-за того что готовы терять в бабках, но не сидеть на лавке во всяких звенитах, как некоторые а для тех кто не в теме, это именно тот Баринов, что с U-19 на Евро-2015 серебро взял в команде Хомухи, и да он забивал сборной Испании там, хоть и молодежной :)
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mamba9090909
1509187493
Лодырь. Клуб выбирал по принципу шаговой доступности.
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koli4ka
1509187529
да, баранов он и есть баранов, прощёлкал свой интерес....
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