Хавбек «Локомотива» Баринов: «Зениту» я сразу сказал нет»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов в преддверии матча 15-го тура чемпионата России с «Зенитом» рассказал, что мог продолжить карьеру в клубе из Санкт-Петербурга.

По словам россиянина, сине-бело-голубые хотели заполучить его, когда он выступал за «Сатурн».

– Из «Сатурна» вас могли взять «Динамо» и «Зенит». Почему выбрали «Локомотив»?

– Не знаю – может, потому, что можно было сесть на метро, добраться до «Щелковской», а оттуда и до дома? «Зениту» я сразу сказал нет. И так в родным местах почти не бывал, а тут Питер. А «Динамо» меня уже брало – в «Локомотив» еще только на недельный просмотр надо было отправиться. Но поехал – и понравился.

В нынешнем сезоне РФПЛ Баринов провел девять матчей, в которых записал на свой счет один гол.