ЦСКА показал свой худший за последние восемь лет результат первого круга РФПЛ

Матчем 15 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1) московский ЦСКА завершил первый круг текущего чемпионата. По его итогам красно-синие набрали 25 очков.

Этот результат для коллектива является худшим за последние восемь лет. В сезоне 2009 года после первого круга у армейцев было 24 очка. Тренировал их тогда, напомним, бразилец Зико. Во все последующие сезоны ЦСКА выступал в первой половине чемпионата лучше.

Сейчас москвичи идут на третьем месте, а в 2009 после первого круга шли на четвертом.