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  • ЦСКА показал свой худший за последние восемь лет результат первого круга РФПЛ

ЦСКА показал свой худший за последние восемь лет результат первого круга РФПЛ

27 октября 2017, 22:07
25

Матчем 15 тура РФПЛ против тульского «Арсенала» (0:1) московский ЦСКА завершил первый круг текущего чемпионата. По его итогам красно-синие набрали 25 очков.

Этот результат для коллектива является худшим за последние восемь лет. В сезоне 2009 года после первого круга у армейцев было 24 очка. Тренировал их тогда, напомним, бразилец Зико. Во все последующие сезоны ЦСКА выступал в первой половине чемпионата лучше.

Сейчас москвичи идут на третьем месте, а в 2009 после первого круга шли на четвертом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (25)
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gambler35
1509131389
Ну так и состав самый худший за все годы
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polozovs
1509132623
удивительно как с таким бюджетом они вообще держатся в тройке
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Полная Канистра
1509133228
даа не позавидуешь нынче тут как говорят приперло надо строить новую команду полностью этот состав ничего уже не даст это уже не тот ЦСКА
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Serjoga
1509133301
Нет хороших тренеров ни в России ни в Европе! Все тренеры хотят хороших (мягко говоря) трансферов, чтобы делать результат, но никто НЕ УМЕЕТ работать с тем, что у него есть! Причин 2-е! Первая: нам и так ХОРОШО платят (мысли игроков), поэтому игроки "не надрываются"! А второе: тренерам не дают времени тренировать тех, кто у них есть, да они и сами знают, что из дерьма конфетку не сделать!
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insider_retro
1509133505
Даа... Такой результат не показывают и не достигают!.. До такого результата опускаются... Если без пристрастия говорить о ЦСКА, то многие беды команды всё отчётливей проявляются, особенно, в крайних матча в чемпе и ЛЧ... И конца неприятностям не видно, руководство и тренерский штаб не декларируют каких-то движений... А жаль..
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paracetamol
1509133604
Удивительно, что и этот результат показал.
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woyser
1509142510
Арсенал разбушевался)))
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VVM1964
1509146945
И ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО . ( К СОЖАЛЕНИЮ )
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OfaZavr
1509177030
и это неудивительно с учетом всех проблем армейцев.
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Сибирь за Спартак
1509188756
Закат пенсионной команды.
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