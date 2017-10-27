Карпин считает неприемлемым допускать к соревнованиям клубы с госфинансированием

Известный российский тренер Валерий Карпин высказал свою точку зрения по вопросу присутствия государственных денег в профессиональном футболе. Специалист считает такую практику порочной.

«Что мешает футбольным руководителям госфинансирование отменить? Внесли в регламент: есть государственные деньги в бюджете клуба – нет лицензии, до свиданья.

В Испании госвложения в профессиональный футбол запрещены. Максимум, что позволено мэриям и муниципалитетам – предоставлять в аренду стадионы за символические деньги. Хоть за 1 цент. Это и есть их вклад в релевантный доход», – сказал Карпин.

Добавим, что в качестве тренера специалист не работал ни в одном клубе с государственным финансированием.