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  • Карпин считает неприемлемым допускать к соревнованиям клубы с госфинансированием

Карпин считает неприемлемым допускать к соревнованиям клубы с госфинансированием

27 октября 2017, 20:29
17

Известный российский тренер Валерий Карпин высказал свою точку зрения по вопросу присутствия государственных денег в профессиональном футболе. Специалист считает такую практику порочной.

«Что мешает футбольным руководителям госфинансирование отменить? Внесли в регламент: есть государственные деньги в бюджете клуба – нет лицензии, до свиданья.

В Испании госвложения в профессиональный футбол запрещены. Максимум, что позволено мэриям и муниципалитетам – предоставлять в аренду стадионы за символические деньги. Хоть за 1 цент. Это и есть их вклад в релевантный доход», – сказал Карпин.

Добавим, что в качестве тренера специалист не работал ни в одном клубе с государственным финансированием.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Карпин Валерий
Комментарии (17)
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shinnik
1509126709
релевантный доход.. Валерик выучил новое слово.. Теперь п..ц начнётся.. Всех на ум пошлёт.Если регрессивный иск не возымеет
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Тraumtanzеr
1509130158
Все по делу...
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oyabun
1509130235
Полностью согласен с Валерием. Но, к сожалению, данное предложение из области утопии.
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Dellleone
1509130869
Правильно !!! Где нибудь в более менее нормальных лигах есть подобное как в рфпл по поводу гос финансирования ?
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DOCTOR PENALTY
1509133170
РФПЛ после запрета госфинансирования : 1 круг ЦСКА -- Краснодар 2 круг Краснодар -- ЦСКА И всё, чемпионат закончен.....
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yuran63
1509133454
Молодец Валера!
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insider_retro
1509136129
Аргументированно поднял вопрос!!..
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Axe111
1509144115
Минус наши псевдо топы, которые за счет всей страны работяг существуют, строят стадионы на позор всего мира и покупают мочу из-за бугра
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OfaZavr
1509175603
Все вроде как по делу сказано, но не очень вериться что так будет.
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Diesel133
1509183292
это утопия, по крайней мере на данный момент. если сейчас взять и сделать так, у нас в стране клубов не останется. Все должно быть постепенно. Правда, бизнесмены не очень-то спешат приобретать российские клубы, потому что они не несут прибыли. Если только они болельщики, типа Галицкого, Гинера или Федуна.
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