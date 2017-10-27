Конте: «Если хотите ударить меня – бейте»

Главный тренер английского «Челси» Антонио Конте прокомментировал слова бывшего члена штаба команды Стива Холланда, который заявил, что в личных беседах игроки «аристократов» высказывали ему недовольство итальянским специалистом.

«Они стараются создать проблемы между мной, клубом и игроками. Я могу принять, если вы пишете, что клуб готов меня уволить, я могу принять истории с игроками, но примешивать сюда кого-то еще – того же Холланда – некорректно.

Это не здорово, что этот человек должен посылать мне сообщение, чтобы сказать, что это неправда. Если вы хотите ударить по мне, бейте, но не других людей. Я ненавижу подобные ситуации», – сказал Конте.

Ранее «Бомбардир» писал, что футболисты команды недовольны тренировками итальянца.