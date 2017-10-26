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Тарханов: «Четвертое место? Мы просто готовились к сезону»

26 октября 2017, 23:41
6

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов прокомментировал успешное выступление своей команды в первой половине сезона.

– Довольны результатами «Урала» к концу первого круга?

Глобальные выводы делать рано. Подготовка прошла успешно. В целом результат удовлетворительный. А отличным он мог бы быть, если бы шли на первом месте.

Мы взяли интересных, молодых футболистов, есть при этом опытные, особенно в средней линии.

Но скажу честно: мы не думали, что зайдем так далеко, просто готовились к сезону.

– Пример вашей команды лишний раз доказывает, что не только большие деньги играют роль в футболе. Согласны?

– В общем, да. Но это дело случая. В прошлом году «Амкар» стрельнул, и тоже с небольшим бюджетом. А у кого-то не получилось: «Крылья», например, вылетели, хотя там денег было побольше.

Поэтому материальные вливания – это, конечно, хорошо, но правильную работу с командой еще никто не отменял.

– Многих интересует, как вы уживаетесь на тренерской скамейке с Григорием Ивановым?

– Это большой плюс, что президент клуба так переживает за команду, мне он совершенно не мешает. Он много лет в футболе и тоже достаточно понимает в этом виде спорта. Мы много с ним общаемся, обмениваемся мнениями на футбольную тему, иногда спорим, но никогда не ругаемся.

– Не дает указания, кого надо выпустить, кого – нет?

– Нет, конечно. Это знающий человек. Состав может определить только главный тренер. Здесь других вариантов быть не должно. Мы можем обменяться мнениями на этот счет.

– Кстати, об «Амкаре». Пермяки выбили «Ростов» из Кубка России. Тяжелая предстоит игра у вас с ними?

– Для нас это всегда тяжелые поединки. Мы, как правило, постоянно находимся недалеко друг от друга. Тем более они вышли из кризиса, который был на старте, прошли в Кубке. Так что эмоционально они на подъеме

«Урал» после 14 туров набрал 22 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Тарханов Александр
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1509051287
Тандем Тарханов - Иванов это позитивный пример в РФПЛ как надо выстраивать отношения руководителям в клубах. Результат команды зависит от этого НАПРЯМУЮ.
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vitvik
1509051834
Амкар надо обыгрывать, место в Лиге чемпионов уже близко.
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VikNMar
1509055638
Тарханов молодец , ЦСКА - вец , хотя начинал в Красноярске , вместе с Романцевым ......
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нейтральныйкакникто
1509075926
Подготовились конечно неплохо , но здесь больше сказывается недооценка Урала соперниками. Посмотрим как подготовитесь зимой
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за ЦСКА с 1980г
1509081821
Улыбнул Тарханов..Типа остальные трубку курили.. Молодец!
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OfaZavr
1509088017
Молодец Федорыч! Давай Урал не сбавляй оборотов!
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