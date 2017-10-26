Билич: «Мы заслужили победу над «Тоттенхэмом» в Кубке лиги»

Главный тренер «Вест Хэм Юнайтед» Славен Билич подвел итог победе над «Тоттенхэмом» (3:2) в 1/8 Кубка английской лиги. «Молотобойцы» отыгрались со счета 0:2.

«После первого тайма настроение в раздевалке было на нуле, но не такое, как с «Брайтоном» (0:3, 9-й тур АПЛ – прим. «Бомбардира»). Но мы сыграли хорошо, очень удачно играли в пас. Я дал команде несколько советов относительно ситуаций, когда мяч у соперника и когда им владеем мы. Ребята отлично меня поняли.

Мы забили три гола и после этого не пропустили, при этом сыграв храбро и слаженно. Мы определенно наиграли на этот результат», – сказал хорват.

Игроком матча был признан полузащитник «Вест Хэма» Андре Айю. Игрок сборной Ганы оформил дубль.