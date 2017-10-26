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    Каррера провел 50-й матч в «Спартаке», это второй показатель в истории клуба для иностранцев

    «Спартак» в матче 1/16 финала Кубка России обыграл «Спартак-Нальчик» со счетом 5:2.

    Для главного тренера московского клуба Массимо Карреры встреча стала 50-й в должности. Это второй показатель в истории клуба. Первое место занимает Александр Старков, тренировавший красно-белых с 2004 по 2006 год. На его счету 52 матчей.

    53-летний Каррера возглавил команду в августе 2016 года. Под его руководством «Спартак» выиграл чемпионат и Суперкубок России.

    1-го ноября итальянец может сравняться со Старковым в матче против «Севильи» (4-й тур группового этапа Лиги чемпионов), а 5-го – стать лидером по количеству матчей среди иностранцев («Уфа», 15-й тур РФПЛ»).

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.10.2017 00:41
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +248

      Mihei888 27 октября 2017, 13:28

      Forza Massimo, Forza Spartak!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:42

      Надеюсь Массимо еще долго будет с нами! Удачи Массимо! Вперед Спартак!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 26 октября 2017, 05:46

      Хороший подарок - четвертьфинал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 26 октября 2017, 04:22

      Однозначно будет лидером!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 26 октября 2017, 02:05

      да

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 26 октября 2017, 00:46

      Ещё + полтинник и Каррера раскроет весь свой потенциал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1047

      SERGEI12345 > DOCTOR PENALTY 26 октября 2017, 00:51

      удачи Массимо!

      2
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