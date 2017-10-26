Каррера провел 50-й матч в «Спартаке», это второй показатель в истории клуба для иностранцев

«Спартак» в матче 1/16 финала Кубка России обыграл «Спартак-Нальчик» со счетом 5:2.

Для главного тренера московского клуба Массимо Карреры встреча стала 50-й в должности. Это второй показатель в истории клуба. Первое место занимает Александр Старков, тренировавший красно-белых с 2004 по 2006 год. На его счету 52 матчей.

53-летний Каррера возглавил команду в августе 2016 года. Под его руководством «Спартак» выиграл чемпионат и Суперкубок России.

1-го ноября итальянец может сравняться со Старковым в матче против «Севильи» (4-й тур группового этапа Лиги чемпионов), а 5-го – стать лидером по количеству матчей среди иностранцев («Уфа», 15-й тур РФПЛ»).