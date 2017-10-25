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  • Трубицин: «Спартак-Нальчик» доказал, что и во второй лиге можно играть в футбол»

Трубицин: «Спартак-Нальчик» доказал, что и во второй лиге можно играть в футбол»

25 октября 2017, 22:25
7

Главный тренер «Спартака-Нальчик» Сергей Трубицин подвел итог поражению от «Спартака» (2:5) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы готовились серьезно. Уровень команд разный, но ребята показали, что и во второй лиге можно играть в футбол. Местами был хороший футбол, но «Спартак» есть «Спартак».

Быстрый гол «Спартака» во втором тайме повлиял в плане психологии, после него мы растерялись. Потом снова вошли в игру, но счет был 3:1, потом 3:2 и мы физически просели. «Спартак» освежил игроков, и бороться в концовке было тяжело.

Жесткая игра с нашей стороны? Это футбол. Бывало, и не так играют. «Спартак» тоже играл жестко. Не было намерений ударить сзади, это просто единоборства», — сказал Трубицин.

Нальчане занимают 11-е место в турнирной таблице второго дивизиона.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Спартак-Нальчик Трубицин Сергей
Комментарии (7)
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insider_retro
1508960298
Не смотря на поражение, многие поклонники футбола, наверняка, аплодировали Вашей команде!.. Азартно, с громадным желанием играть, а не простоять в своей штрафной, команда вышла на кубковый поединок!! Браво! Боеспособный коллектив подготовил тренер!!
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DOCTOR PENALTY
1508960358
Сергей Александрович очень хорошо подготовил команду к игре и до последней минуты держал руку на пульсе. Спасибо за игру!
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vladik12
1508960605
Скажите ему, что и во дворе в футбол играют.
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aaaaahhhh
1508961886
Симпатичная команда!
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prezent2017
1508965908
Неплохо держались.
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shpilman
1508997948
почти как Севилья хД
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OfaZavr
1509006169
хорошую игру показали, порою казалось что Нальчик не из второй лиги.
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