Трубицин: «Спартак-Нальчик» доказал, что и во второй лиге можно играть в футбол»

Главный тренер «Спартака-Нальчик» Сергей Трубицин подвел итог поражению от «Спартака» (2:5) в матче 1/8 финала Кубка России.

«Мы готовились серьезно. Уровень команд разный, но ребята показали, что и во второй лиге можно играть в футбол. Местами был хороший футбол, но «Спартак» есть «Спартак».

Быстрый гол «Спартака» во втором тайме повлиял в плане психологии, после него мы растерялись. Потом снова вошли в игру, но счет был 3:1, потом 3:2 и мы физически просели. «Спартак» освежил игроков, и бороться в концовке было тяжело.

Жесткая игра с нашей стороны? Это футбол. Бывало, и не так играют. «Спартак» тоже играл жестко. Не было намерений ударить сзади, это просто единоборства», — сказал Трубицин.

Нальчане занимают 11-е место в турнирной таблице второго дивизиона.