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    Трубицин: «Спартак-Нальчик» доказал, что и во второй лиге можно играть в футбол»

    Главный тренер «Спартака-Нальчик» Сергей Трубицин подвел итог поражению от «Спартака» (2:5) в матче 1/8 финала Кубка России.

    «Мы готовились серьезно. Уровень команд разный, но ребята показали, что и во второй лиге можно играть в футбол. Местами был хороший футбол, но «Спартак» есть «Спартак».

    Быстрый гол «Спартака» во втором тайме повлиял в плане психологии, после него мы растерялись. Потом снова вошли в игру, но счет был 3:1, потом 3:2 и мы физически просели. «Спартак» освежил игроков, и бороться в концовке было тяжело.

    Жесткая игра с нашей стороны? Это футбол. Бывало, и не так играют. «Спартак» тоже играл жестко. Не было намерений ударить сзади, это просто единоборства», — сказал Трубицин.

    Нальчане занимают 11-е место в турнирной таблице второго дивизиона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.10.2017 22:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:22

      хорошую игру показали, порою казалось что Нальчик не из второй лиги.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +307

      shpilman 26 октября 2017, 09:05

      почти как Севилья хД

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 октября 2017, 00:11

      Неплохо держались.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3545

      aaaaahhhh 25 октября 2017, 23:04

      Симпатичная команда!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8918

      vladik12 25 октября 2017, 22:43

      Скажите ему, что и во дворе в футбол играют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +24382

      DOCTOR PENALTY 25 октября 2017, 22:39

      Сергей Александрович очень хорошо подготовил команду к игре и до последней минуты держал руку на пульсе. Спасибо за игру!

      1
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      Рейтинг: +70684

      insider_retro 25 октября 2017, 22:38

      Не смотря на поражение, многие поклонники футбола, наверняка, аплодировали Вашей команде!.. Азартно, с громадным желанием играть, а не простоять в своей штрафной, команда вышла на кубковый поединок!! Браво! Боеспособный коллектив подготовил тренер!!

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