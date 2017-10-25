Кубок России. «Спартак» обыграл «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал

«Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России победил «Спартак-Нальчик» со счетом 5:2. В составе московского клуба Марио Пашалич и Илья Кутепов забили по одному голу, Лоренцо Мельгарехо оформил дубль. За гостей отличились Вениамин Медников и Магомед Гугуев. Ислам Жилов отправил мяч в свои ворота.

На следующей стадии команда Массимо Карреры встретится с «Крыльями Советов». Подопечные Андрея Тихонова в параллельной встрече выбили из розыгрыша «Рубин».

Кубок России. 1/8 финала

Спартак (Москва) – Спартак-Нальчик – 5:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Медников, 19; 1:1 – Пашалич, 30; 2:1 – Мельгарехо, 48; 3:1 – Мельгарехо, 52; 3:2 – Гугуев, 58; 4:2 – Жилов, 82; 5:2 – Кутепов, 90+1.

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