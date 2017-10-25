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    Кубок России. «Спартак» обыграл «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал

    «Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России победил «Спартак-Нальчик» со счетом 5:2. В составе московского клуба Марио Пашалич и Илья Кутепов забили по одному голу, Лоренцо Мельгарехо оформил дубль. За гостей отличились Вениамин Медников и Магомед Гугуев. Ислам Жилов отправил мяч в свои ворота.

    На следующей стадии команда Массимо Карреры встретится с «Крыльями Советов». Подопечные Андрея Тихонова в параллельной встрече выбили из розыгрыша «Рубин».

    Кубок России. 1/8 финала

    Спартак (Москва) – Спартак-Нальчик – 5:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Медников, 19; 1:1 – Пашалич, 30; 2:1 – Мельгарехо, 48; 3:1 – Мельгарехо, 52; 3:2 – Гугуев, 58; 4:2 – Жилов, 82; 5:2 – Кутепов, 90+1.

    Результаты матчей Кубка России

    Календарь Кубка России

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.10.2017 20:51
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    Комментарии41
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 октября 2017, 11:09

      Нервов опять знатно помотали, но хорошо что реализовали моменты во втором тайме и прошли дальше. С победой красно-белые!

      1
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 26 октября 2017, 04:45

      С победой всех кому не безразличен Спартак!В очередной раз убеждаюсь что наши "гранды"очень туго настраиваются на матчи с "малышами".Нальчане играли очень достойно и могут спокойно возвращаться домой с высоко поднятой головой.У наших же вызывает опасение ближайший резерв.Не совсем ясно для чего покупали некоторых игроков которые сидят на лавке.По персоналиям не буду.Игра всё показала.Есть над чем подумать.Ждём ответку в Севилье.Удачи и обойтись
      без травм!

      2
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      Рейтинг: +77

      red-white-forever 25 октября 2017, 23:47

      теперь я понимаю почему Боккети не играет в основе... действительно Таски лучше. ах да, еще я понял где место Петковича - в жопе нехер, ********* полный!

      6
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > red-white-forever 26 октября 2017, 00:14

      Согласен с тобой, хуже Петковича я защитников в Спартаке не припомню.

      3
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      Рейтинг: +2161

      Алекc > Andrey160268 26 октября 2017, 02:02

      лучше бы Паршивлюка вернули. толковее было бы и то

      4
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > Andrey160268 26 октября 2017, 18:21

      Он в отборе нормально играет. Но скорости нет вообще для крайнего защитника. Ну и концентрация постоянно теряет, потерянный вечно. Я помню, Родри)

      1
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Тraumtanzеr 26 октября 2017, 21:56

      Точно, Родри! Был такой экземпляр.

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 25 октября 2017, 22:25

      С победой нас братья! Пусть и соперник был откровенно слаб и команда играла очень вальяжно, но, напомню, мы ВПЕРВЫЕ за последние 6! лет прошли стадию 1/8. И это отлично. Впереди ещё до заветной цели 3 игры, но они не будут простыми, в каждой из них нам будет нужно сплотиться и со всей серьёзностью подойти к матчам. Только тогда мы сможем взять то, на что рассчитываем в этом сезоне. Не расслабляться! Верим в Вас ребятки! Впереди Ростов! Нужны 3 очка!

      6
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      Рейтинг: +2888

      absent32 25 октября 2017, 22:11

      СКА-Хабаровск выиграет кубок и пусть европа ощутит на себе всю географию европейского футбола)))

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 21:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спам показал свою "силу" против аутсайдера втордива. Основу пришлось выпускать, да и едва...

      -6
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > prezent2017 25 октября 2017, 21:54

      Дебил?5 человек из основы не было в старте.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > prezent2017 25 октября 2017, 22:01

      Динамо СПб показало силу зенитки.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Тraumtanzеr 25 октября 2017, 22:03

      А в конце - и Промес, и Джикия, все Карьера бросил на поле против аутсайдера.

      -2
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > prezent2017 26 октября 2017, 00:08

      Ты наверное еще совсем маленький, раз не знаешь, что в кубковых встречах аутсайдеров не бывает.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > prezent2017 26 октября 2017, 18:20

      Это кубок, тут вы даже своей основной с динамо не справились.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2017, 21:31

      проблема одна это оборона шлифовать шлифовать и шлифовать пропускаем в простых ситуации

      4
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      Рейтинг: +33554

      oyabun 25 октября 2017, 21:22

      Кубковый матч сегодня очень остро показал, что с флангами у нас очень большая Ж... Что Комбаров косячил неимоверно, что Петкович. Игра только через Центр с командами посерьезнее Нальчика не пройдет.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 25 октября 2017, 21:20

      ухх пронесло потревожили малость ещё одна ступенька пройдена так держать
      вратарь правда сыроват но в целом не плохо сыграл ИНДЕЕЦ НАШ МОЛОДЦА играя всё лучше и лучше а ведь продавать его хотели хорошо что оставили

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      Рейтинг: +33554

      oyabun > Полная Канистра 25 октября 2017, 21:23

      Да, уж, хохолок Максименко повеселил ))

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 25 октября 2017, 21:11

      Чего и следовало ожидать.

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