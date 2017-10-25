Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Кубок России. «Спартак» обыграл «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал

Кубок России. «Спартак» обыграл «Спартак-Нальчик» и вышел в четвертьфинал

25 октября 2017, 20:51
45

«Спартак» в матче 1/8 финала Кубка России победил «Спартак-Нальчик» со счетом 5:2. В составе московского клуба Марио Пашалич и Илья Кутепов забили по одному голу, Лоренцо Мельгарехо оформил дубль. За гостей отличились Вениамин Медников и Магомед Гугуев. Ислам Жилов отправил мяч в свои ворота.

На следующей стадии команда Массимо Карреры встретится с «Крыльями Советов». Подопечные Андрея Тихонова в параллельной встрече выбили из розыгрыша «Рубин».

Кубок России. 1/8 финала

Спартак (Москва) – Спартак-Нальчик – 5:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Медников, 19; 1:1 – Пашалич, 30; 2:1 – Мельгарехо, 48; 3:1 – Мельгарехо, 52; 3:2 – Гугуев, 58; 4:2 – Жилов, 82; 5:2 – Кутепов, 90+1.

Результаты матчей Кубка России

Календарь Кубка России

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак Спартак-Нальчик
Комментарии (45)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
oyabun
1508954012
С победой, Спартак! Результат в 5 мячей в ворота соперника становится уже хорошей традицией. Очень хочется надеяться на её продолжение. Еще бы и пропускать так нелепо прекратили..
Ответить
mialkov
1508954078
И все-таки видно было, что на эту игру был слабый настрой! Всех красно-белых с победой!
Ответить
VVM1964
1508954126
ВСЕХ СПАРТАЧЕЙ С ЗАКОНОМЕРНОЙ ПОБЕДОЙ И ВЫХОДОМ ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ , НО ИГРА ОСТАВИЛА РЯД ВОПРОСОВ : ДВА !!! ПРОПУЩЕННЫХ КОЛА ОТ НАЛЬЧИКА НА СВОЕМ ПОЛЕ ЗАЧЕМ КУПИЛИ ПЕТКОВИЧА ? КУТЕПОВ И БОКЕТТИ - " ДВА САПОГА , НО НЕ ПАРА "
Ответить
Eddyson
1508954132
Всех КББ с победой. Она вдвойне ценна тем, что с Давыдовым в основе забили 5 (4) мячей))
Ответить
a_who
1508954152
С победой СПАРТАК ! Нальчик с достойной игрой !
Ответить
insider_retro
1508954175
Спартак с победой! Порадовали людей, продвинулись по пути к Кубку и никого не потеряли!! Но защита сегодня напрягала… Ну, учитывая разряженную игру, Нальчик очень здорово смотрелся!! Без автобусов побежали забивать, да после пропущенных мячей не сникли!! Впечатлило нападение и вратарь Шогенов!! Да и тренер глыба – 17 лет за клуб отыграл по молодости!!
Ответить
DZHEK_VOROBEY1987
1508954387
Молодцы ребята,победили предсказуемо,сказывается разный класс команд,хотя могли и штуки 3-4 пропустить,за вальяжность,но и забить могли штук 8.
Ответить
prezent2017
1508957396
Спам показал свою "силу" против аутсайдера втордива. Основу пришлось выпускать, да и едва...
Ответить
ivanthebest
1508959543
С победой нас братья! Пусть и соперник был откровенно слаб и команда играла очень вальяжно, но, напомню, мы ВПЕРВЫЕ за последние 6! лет прошли стадию 1/8. И это отлично. Впереди ещё до заветной цели 3 игры, но они не будут простыми, в каждой из них нам будет нужно сплотиться и со всей серьёзностью подойти к матчам. Только тогда мы сможем взять то, на что рассчитываем в этом сезоне. Не расслабляться! Верим в Вас ребятки! Впереди Ростов! Нужны 3 очка!
Ответить
red-white-forever
1508964477
теперь я понимаю почему Боккети не играет в основе... действительно Таски лучше. ах да, еще я понял где место Петковича - в жопе нехер, ********* полный!
Ответить
Главные новости
Экс-футболисты сборных России и Украины сыграли вместе в падел
16:54
1
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
3
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
12
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
2
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
13
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Все новости
Все новости
Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России
14:50
3
Где смотреть матч «Ахмат» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:15
Где смотреть матч «Ростов» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:13
Где смотреть матч ЦСКА – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:11
Где смотреть матч «Родина» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 18 августа 2026
10:09
Андронов отреагировал на мнения, что «Спартак-Нальчик» и «Алания» сыграли кубковый договорняк
14 августа
1
Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России
13 августа
«Спартак-Нальчик» совершил безумный камбэк в Кубке России
13 августа
5
Автогол Набабкина привел к вылету команды Басты из Кубка России
12 августа
3
«2DROTS» вышли в 3-й раунд Пути регионов Кубка России, «БроукБойз» без Смолова вылетели
12 августа
1
Медведев собирается сыграть в Кубке России в 73 года
12 августа
4
Команда Мусагалиева вылетела из Кубка России, пропустив на 93-й минуте
11 августа
72-летний депутат побил рекорд Кубка России, принадлежавший Медведеву
11 августа
7
Два клуба обратились в ЭСК РФС
11 августа
Смолов не сыграет в Кубке России по пяти причинам
11 августа
5
ФотоНа Кубок России заявили 72-летнего игрока-депутата
10 августа
4
«Позорище»: Бубнов пристыдил клуб РПЛ
7 августа
3
ФотоДвое спартаковцев – в команде недели Кубка России
7 августа
8
Игрок клуба РПЛ порвал крестообразную связку колена
6 августа
Двух болельщиков отправили в изолятор после матча «Локомотив» – ЦСКА
6 августа
5
Ещенко возглавил футбольный клуб из Москвы
6 августа
«Спартак» выпустил обращение к Полеху
6 августа
8
Талалаев прокомментировал поражение «Балтики» от «Зенита»
6 августа
3
Игрока «Зенита» увезли с матча на скорой
5 августа
1
Семак прокомментировал победу «Зенита» над «Балтикой»
5 августа
3
Аршавин прокомментировал резвый старт «Спартака»
5 августа
2
Видео«Ахмат» забил «Краснодару» на 93-й минуте пяткой
5 августа
4
Кубок России. «Краснодар» в серии пенальти обыграл «Ахмат»
5 августа
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+