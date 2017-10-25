Фернандо рассчитывает на попадание в состав сборной Бразилии

Полузащитник «Спартака» Фернандо верит, что у него есть шансы попасть в сборную Бразилии, если он продолжит успешно выступать в составе своего клуба. В текущем сезоне он провел 13 матчей в РФПЛ, в которых отметился одним забитым мячом.

– В начале сезона «Спартак» потерял очень много очков. С чем это связано?

– В этом чемпионате нам сложнее, ведь все настраиваются на нас как на обладателя титула.

– Вы забили гол «Ливерпулю», хорошо выглядели против «Севильи». Это может привлечь внимание тренера сборной Бразилии?

– На моей позиции большая конкуренция. Есть ребята из чемпионата Англии, Испании. Но в то же время я вижу, что тренер контактирует с Жулиано, играющим в Турции, с Тайсоном, выступающим на Украине. Значит, все возможно.