Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фернандо рассчитывает на попадание в состав сборной Бразилии

    Полузащитник «Спартака» Фернандо верит, что у него есть шансы попасть в сборную Бразилии, если он продолжит успешно выступать в составе своего клуба. В текущем сезоне он провел 13 матчей в РФПЛ, в которых отметился одним забитым мячом.

    – В начале сезона «Спартак» потерял очень много очков. С чем это связано?

    – В этом чемпионате нам сложнее, ведь все настраиваются на нас как на обладателя титула.

    – Вы забили гол «Ливерпулю», хорошо выглядели против «Севильи». Это может привлечь внимание тренера сборной Бразилии?

    – На моей позиции большая конкуренция. Есть ребята из чемпионата Англии, Испании. Но в то же время я вижу, что тренер контактирует с Жулиано, играющим в Турции, с Тайсоном, выступающим на Украине. Значит, все возможно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.10.2017 08:42
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 16:55

      Думаю, сборная Бразилии до этого не опустится и не станет сбродною.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5691

      Eddyson 25 октября 2017, 12:26

      Фернандо прошлого сезона и нынешнего: две большие разницы. Есть еще над чем работать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 25 октября 2017, 11:48

      шанс всегда есть, а конкуренция это хорошо она заставляет не сбавлять оборотов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +305

      Алекс 914 25 октября 2017, 11:21

      Не сбавляй обороты! Ты хорош, но можешь еще лучше!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 25 октября 2017, 09:42

      Это будет большим успехом.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11