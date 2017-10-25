Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Семин: «Лидерство «Локомотива» – приятная неожиданность, подкрепленная работой»

Семин: «Лидерство «Локомотива» – приятная неожиданность, подкрепленная работой»

25 октября 2017, 07:06
4

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что турнирная таблица – единственная справедливая статистика. По его словам, лидерство команды никак не повлияло на определение целей, которые должны быть достигнуты к концу сезона.

После 14-ти туров «Локомотив» делит первую строчку в турнирной таблице с «Зенитом» – у команд по 29 очков.

– «Локомотив» – лидер. Для многих это сюрприз, а для вас?

– Для меня – приятная неожиданность, которая, однако, подкреплена работой. Работой на сборах, ежедневной работой на тренировках. Все футболисты относятся к делу очень профессионально. Это проявляется и во время игр, и в разных мелочах, которые болельщики не видят. Как ребята тренируются, как восстанавливаются после травм, как относятся к здоровью – из всего этого и складывается команда. Все мотивированы.

– По вашим ощущениям – «Локомотив» на своем месте?

– Турнирная таблица – всегда самый верный показатель. На мой взгляд, это вообще единственная справедливая статистика в нашем чемпионате.

– Ранее вы были аккуратны в высказываниях по поводу задачи на сезон. Она остается прежней?

– Мы сами себе ставим большие задачи. Никто не отказывается от амбиций. Нам всем интересно быть там, где мы сейчас. Интересно прогрессировать, выигрывать сложные матчи, преодолевать трудности. Поэтому, наверное, не нужно лишний раз говорить о том, какие ставим задачи. Мы хотим расти – вот наша задача. Хотят расти футболисты, хочет расти тренер. Это и есть основная мотивация.

– Вы продолжаете чему-то учиться?

– Конечно. Ведь в команду приходят новые игроки, у каждого есть свое понимание футбола, свое видение каких-то аспектов. Мы обмениваемся взглядами, мне интересно их мнение, как и им – мое. Учитываю в работе пожелания футболистов. Считаю, что только так и выстраивается правильная атмосфера. Тренировочный процесс – это всегда взаимное дело, обмен опытом, знаниями и идеями. У всех можно чему-то научиться – и мне не стыдно об этом говорить.

– Главное, чему вы научились в этом сезоне?

– Чемпионат в самом разгаре, отвечу на этот вопрос весной.

– В чем основная причина нынешнего успеха «Локо»?

– Все в комплексе. Это и физика, и тактика, и психология. Одного качества никогда не хватит. Есть общее понимание задачи – куда мы идем, куда движемся, что хотим.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DOCTOR PENALTY
1508910019
*Палыч как всегда скромен и объективен. Успехов ему и Локо!
Ответить
Fan Loko mik
1508916234
Палычу здоровья и долголетия!!!! Этот тренер просто создан для ЛОКО!!!!!
Ответить
momwig_
1508916379
Шпалыч умеет и "висеть на горбу" и "мешаться под ногами", он толкался с ещё ТЕМ Спартаком Романцева, а это значит, что легкой жизни у ФК Газпром уже не ожидается. Глядишь, и мы подтянемся.. )))
Ответить
OfaZavr
1508920743
все по делу разложил.
Ответить
Главные новости
Колосков раскрыл, сколько зарабатывал на посту президента РФС
16:08
2
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
15:59
Участник ЧМ-2026 отказал «Рубину»
15:48
1
Максименко – лучший вратарь нового сезона РПЛ по предотвращенным голам
15:27
9
«Ну красота же»: Тюкавин иронично высказался о голевых моментах в матче с «Зенитом»
15:10
4
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
11
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
Все новости
Все новости
Семенов объяснил успешный старт «Спартака» в сезоне РПЛ
16:39
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
2
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
13
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
10
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
8
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
1
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
5
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
11
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
26
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+