Семин: «Лидерство «Локомотива» – приятная неожиданность, подкрепленная работой»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что турнирная таблица – единственная справедливая статистика. По его словам, лидерство команды никак не повлияло на определение целей, которые должны быть достигнуты к концу сезона.

После 14-ти туров «Локомотив» делит первую строчку в турнирной таблице с «Зенитом» – у команд по 29 очков.

– «Локомотив» – лидер. Для многих это сюрприз, а для вас?

– Для меня – приятная неожиданность, которая, однако, подкреплена работой. Работой на сборах, ежедневной работой на тренировках. Все футболисты относятся к делу очень профессионально. Это проявляется и во время игр, и в разных мелочах, которые болельщики не видят. Как ребята тренируются, как восстанавливаются после травм, как относятся к здоровью – из всего этого и складывается команда. Все мотивированы.

– По вашим ощущениям – «Локомотив» на своем месте?

– Турнирная таблица – всегда самый верный показатель. На мой взгляд, это вообще единственная справедливая статистика в нашем чемпионате.

– Ранее вы были аккуратны в высказываниях по поводу задачи на сезон. Она остается прежней?

– Мы сами себе ставим большие задачи. Никто не отказывается от амбиций. Нам всем интересно быть там, где мы сейчас. Интересно прогрессировать, выигрывать сложные матчи, преодолевать трудности. Поэтому, наверное, не нужно лишний раз говорить о том, какие ставим задачи. Мы хотим расти – вот наша задача. Хотят расти футболисты, хочет расти тренер. Это и есть основная мотивация.

– Вы продолжаете чему-то учиться?

– Конечно. Ведь в команду приходят новые игроки, у каждого есть свое понимание футбола, свое видение каких-то аспектов. Мы обмениваемся взглядами, мне интересно их мнение, как и им – мое. Учитываю в работе пожелания футболистов. Считаю, что только так и выстраивается правильная атмосфера. Тренировочный процесс – это всегда взаимное дело, обмен опытом, знаниями и идеями. У всех можно чему-то научиться – и мне не стыдно об этом говорить.

– Главное, чему вы научились в этом сезоне?

– Чемпионат в самом разгаре, отвечу на этот вопрос весной.

– В чем основная причина нынешнего успеха «Локо»?

– Все в комплексе. Это и физика, и тактика, и психология. Одного качества никогда не хватит. Есть общее понимание задачи – куда мы идем, куда движемся, что хотим.