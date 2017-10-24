Лунев сможет сыграть с «Локомотивом»

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев вместе с командой будет готовиться к матчу 15-го тура РФПЛ против «Локомотива».

Напомним, 25-летний страж ворот петербуржцев получил ушиб бедра в предыдущей встрече с ЦСКА (0:0). После перерыва вратарь на поле уже не вышел, уступив место в воротах Юрию Лодыгину.

После 14-ти туров сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице, набрав столько же очков, сколько и железнодорожники (29), и уступая им по дополнительным показателям.

Поединок «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.