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    Лунев сможет сыграть с «Локомотивом»

    Голкипер «Зенита» Андрей Лунев вместе с командой будет готовиться к матчу 15-го тура РФПЛ против «Локомотива».

    Напомним, 25-летний страж ворот петербуржцев получил ушиб бедра в предыдущей встрече с ЦСКА (0:0). После перерыва вратарь на поле уже не вышел, уступив место в воротах Юрию Лодыгину.

    После 14-ти туров сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице, набрав столько же очков, сколько и железнодорожники (29), и уступая им по дополнительным показателям.

    Поединок «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.10.2017 18:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 октября 2017, 00:32

      Это хорошо, понадежней чем Юрка.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1368

      Taps 24 октября 2017, 22:02

      Клоуна Лодыгина - назад в Грецию.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 24 октября 2017, 21:11

      Дайте Лодыгину шанс! (Болельщик Локо)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 24 октября 2017, 19:37

      Лунёвище!!!! Ждём в раме!!

      1
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 24 октября 2017, 19:11

      Это хорошая новость!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 24 октября 2017, 19:10

      Андрей оказался железнее штанги. Мужчина!

      4
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