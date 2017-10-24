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Лунев сможет сыграть с «Локомотивом»

24 октября 2017, 18:34
6

Голкипер «Зенита» Андрей Лунев вместе с командой будет готовиться к матчу 15-го тура РФПЛ против «Локомотива».

Напомним, 25-летний страж ворот петербуржцев получил ушиб бедра в предыдущей встрече с ЦСКА (0:0). После перерыва вратарь на поле уже не вышел, уступив место в воротах Юрию Лодыгину.

После 14-ти туров сине-бело-голубые располагаются на второй строчке в турнирной таблице, набрав столько же очков, сколько и железнодорожники (29), и уступая им по дополнительным показателям.

Поединок «Зенит» – «Локомотив» состоится в воскресенье, 29 октября, и начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Локомотив Лунев Андрей
Комментарии (6)
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DOCTOR PENALTY
1508861446
Андрей оказался железнее штанги. Мужчина!
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С@НЁК.
1508861519
Это хорошая новость!
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Alex ostrov
1508863072
Лунёвище!!!! Ждём в раме!!
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Альфред фаред
1508868698
Дайте Лодыгину шанс! (Болельщик Локо)
Ответить
Taps
1508871763
Клоуна Лодыгина - назад в Грецию.
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prezent2017
1508880777
Это хорошо, понадежней чем Юрка.
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