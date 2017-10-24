Источник: Анчелотти сменит Сколари на посту главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд»

По информации Nanfang Daily, экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти продолжит карьеру в Китае. Сообщается, что итальянский специалист сменит у руля «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари, чей контракт с клубом истекает в декабре.

Бразилец возглавил китайскую команду летом 2015 года и трижды подряд выиграл с ней национальный чемпионат, в том числе и в этом сезоне.

Анчелотти руководил мюнхенцами с июля 2016 года, завоевав с ними два Суперкубка Германии и выиграв Бундеслигу в сезоне-2016/17.