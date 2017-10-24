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Источник: Анчелотти сменит Сколари на посту главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд»

24 октября 2017, 15:48
2

По информации Nanfang Daily, экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти продолжит карьеру в Китае. Сообщается, что итальянский специалист сменит у руля «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари, чей контракт с клубом истекает в декабре.

Бразилец возглавил китайскую команду летом 2015 года и трижды подряд выиграл с ней национальный чемпионат, в том числе и в этом сезоне.

Анчелотти руководил мюнхенцами с июля 2016 года, завоевав с ними два Суперкубка Германии и выиграв Бундеслигу в сезоне-2016/17.

Источник: Бомбардир.ру
Азия Гуанчжоу Эвергранд Сколари Луис Фелипе Анчелотти Карло
Комментарии (2)
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B I A N C O N E R I
1508852792
Не верится. Неужели собрался на покой? А как же Милан. Как то говорил в интервью что хотел бы еще Рому потренировать
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panmon
1508860822
Карло, ты выше этого! Уже всем все доказал, конечно... но это все равно не выход! Арсенал/Ливерпуль/ПСЖ опять/любая итальянская! Вариантов более достойных ещё целая куча
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