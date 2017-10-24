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    Источник: Анчелотти сменит Сколари на посту главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд»

    По информации Nanfang Daily, экс-главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти продолжит карьеру в Китае. Сообщается, что итальянский специалист сменит у руля «Гуанчжоу Эвергранд» Луиса Фелипе Сколари, чей контракт с клубом истекает в декабре.

    Бразилец возглавил китайскую команду летом 2015 года и трижды подряд выиграл с ней национальный чемпионат, в том числе и в этом сезоне.

    Анчелотти руководил мюнхенцами с июля 2016 года, завоевав с ними два Суперкубка Германии и выиграв Бундеслигу в сезоне-2016/17.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 15:48
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2509

      panmon 24 октября 2017, 19:00

      Карло, ты выше этого! Уже всем все доказал, конечно... но это все равно не выход!
      Арсенал/Ливерпуль/ПСЖ опять/любая итальянская! Вариантов более достойных ещё целая куча

      1
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      Рейтинг: +43

      B I A N C O N E R I 24 октября 2017, 16:46

      Не верится. Неужели собрался на покой? А как же Милан. Как то говорил в интервью что хотел бы еще Рому потренировать

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