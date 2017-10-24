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  • Головин: «Зенит» очень грязно играл против ЦСКА. Это сопутствовало стычкам»

Головин: «Зенит» очень грязно играл против ЦСКА. Это сопутствовало стычкам»

24 октября 2017, 01:01
19

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телепередачи «8-16» поделился мнением о матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

«Мы прекрасно и без тренера понимали, что очень плохо провели первый тайм с «Базелем» (0:2; 0:1 после первого тайма в матче ЛЧ – прим. «Бомбардира»). Не было никакой агрессии, остроты у чужих ворот. С «Зенитом» играли намного лучше, и только не повезло с тем, что не забили. Мне показалось, что гости очень грязно играли, и это сопутствовало всем стычкам», — сказал 21-летний хавбек.

В текущем сезоне Головин забил два мяча и отдал две результативные передачи в 20-ти матчах всех турниров.

Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 27-го октября армейцы сыграют против «Арсенала» в рамках 15-го тура.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Головин Александр
Комментарии (19)
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Zubo
1508796522
Это ложь , грязно играл ЦСКА как раз, стычка произошла после грязной игры против Кришито
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Виктор12
1508798341
Вы только посмотрите сколько, кто и за что получил горчичники!!! И вы увидите, что Вилков для армейцев НЕ ЖАЛЕЛ и показывал! За одни и те же нарушения, Вилков армейцев награждает, а зенитовцев ПРОЩАЕТ! Разве это дело??? Разве после этого Вилков справился??? Если и справился, так на ТРИ с МИНУСОМ! По судейству было видно, что Вилков подсвистывает в пользу Зенита! Хорошо, что левый пеналь не поставил и не удалил армейца! В прошлые матчи, между этими командами, во как Егоров, Безбородов и прочие ЧУДИЛИ! Мевля две желтые должен был получить, но Вилков пожалел, во какой сердобольный и покладистый! Игра была грубовата и тренерам надо на это обратить ПРИСТАЛЬНОЕ внимание! Играем не для грубости, а для ЗРИТЕЛЯ и футбола! Удивительно, как ещё никто СЕРЬЁЗНУЮ травму не получил, а по мелочи некоторые хромали, да и по ногам им доставалось! Зачем так играть??? Видно, что тренеры обеих команд пропускают МИМО ушей эту грубость своих игроков! Где грубость, там полное отсутствие мастерства! Вот только за счёт грубости и пытаются, что-то там сообразить, но в итоге НЕ СООБРАЗИЛИ и разошлись по НУЛЯМ! ПРЕКРАЩАЙТЕ грубить! Готовиться надо получше и тренироваться УМЕЛО, вот тогда и будут голы! ЦСКА на гол НАИГРАЛ, да и питерцы могли забить, но вместо того, чтобы забивать, игроки команд грубили и фолили НЕ ПО ДЕЛУ! А что Вилков? А Вилков судил с большими симпатиями к питерским и многое им позволял. Вилков! И не надоело вам ЧУДИТЬ??? Сколько можно???
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Zenit_72
1508800541
Грязновато было с обеих сторон, а провоцировало это судейство низкого уровня.
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Тотальный Зенитчик
1508807376
Голвину не стоило оправдываться за беспомощность копытных. Мы игру видели, а не по радио слушали. Запредельное хамство коней. Трусость Вилкова. Не назначенный пенальти. Не показанных пару красных карточек в сторону конюшни. Отсутствиее всякой мысли в игре конявых, кроме истерики и попытки взять на горло. Сплошная грубость, , банальный навал и не умение хоть что то разумное сотворить на поле в исполнении гужевых. Вот такой "футбол" мы посмотрели.
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portero
1508811453
ну цска тогда в регби точно играл, а не в футбол. в ЛЧ что-то кони так не борзеют , а тут все можно
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subbotaspartak
1508815468
Кони изначально белые и пушистые, Кристально чистые. Не ихнее дело, братцы. Об бомжей мараться. Друг другу были под стать, Чуть-чуть бы больше в футбол играть.
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neveldomha
1508825670
Головин, без головы.
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Silver 76
1508836951
Такое впечатление что Головина на матче не было.Саша вы сразу 3 горчичника отхватили за то что игроков Зенита по ногам лупили. А потом нарвались на зеркальный ответ.
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smersh45
1508840260
пишут о грубой игре Зенита такие чистюли как Головин и Вернблум которые чисто и мяч-то отобрать не могут . Костоломы
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Paladius
1508854283
За фол на Кришито Ферандеса можно было смело удалять, а за стычку с Манчини и подавно. Да и березам надо было желтые давать за наезд на судью, а то напрыгнули как быки на водопое. Решили не игрой так давлением на судью игру сделать. Вы бы так Ж.пу рвали с Базелем!
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