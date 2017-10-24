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    Головин: «Зенит» очень грязно играл против ЦСКА. Это сопутствовало стычкам»

    Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телепередачи «8-16» поделился мнением о матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

    «Мы прекрасно и без тренера понимали, что очень плохо провели первый тайм с «Базелем» (0:2; 0:1 после первого тайма в матче ЛЧ – прим. «Бомбардира»). Не было никакой агрессии, остроты у чужих ворот. С «Зенитом» играли намного лучше, и только не повезло с тем, что не забили. Мне показалось, что гости очень грязно играли, и это сопутствовало всем стычкам», — сказал 21-летний хавбек.

    В текущем сезоне Головин забил два мяча и отдал две результативные передачи в 20-ти матчах всех турниров.

    Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 27-го октября армейцы сыграют против «Арсенала» в рамках 15-го тура.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 01:01
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +448

      Paladius 24 октября 2017, 17:11

      За фол на Кришито Ферандеса можно было смело удалять, а за стычку с Манчини и подавно. Да и березам надо было желтые давать за наезд на судью, а то напрыгнули как быки на водопое. Решили не игрой так давлением на судью игру сделать. Вы бы так Ж.пу рвали с Базелем!

      3
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      Рейтинг: +1015

      г.Онега 24 октября 2017, 14:12

      В текущем сезоне Головин забил два мяча и отдал две результативные передачи в 20-ти матчах всех турниров ,что то я сомневаюсь что с такими показаниями топ чемпионаты покупают игроков особенно топ клубы ,

      3
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      Рейтинг: +616

      smersh45 24 октября 2017, 13:17

      пишут о грубой игре Зенита такие чистюли как Головин и Вернблум которые чисто и мяч-то отобрать не могут . Костоломы

      3
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 24 октября 2017, 12:26

      Большинство стычек начиналась после того игроки Зенита начинали контратаку а им в колено уже летел игрок ЦСКА. Вопрос на засыпку, чем недоволен был Акинфеев и вообще что он делал на другой половине поля, и что высказывал арбитру который в отличии от него стоял поблизости, когда Фернандес влетел в ногу Кришито и за это получил справедливую желтую карточку.
      Как сказал Петербургский комментатор (может быть это и было предвзято сказано): судя по всему Головин как подающий надежды совсем обнаглел раз бьет игроков зенита сзади по ногам и при этому думает что ему должны спускать на тормозах его поведение.

      3
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 24 октября 2017, 12:22

      Такое впечатление что Головина на матче не было.Саша вы сразу 3 горчичника отхватили за то что игроков Зенита по ногам лупили. А потом нарвались на зеркальный ответ.

      4
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      Рейтинг: +4915

      neveldomha 24 октября 2017, 09:14

      Головин, без головы.

      4
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak 24 октября 2017, 06:24

      Кони изначально белые и пушистые,
      Кристально чистые.
      Не ихнее дело, братцы.
      Об бомжей мараться.
      Друг другу были под стать,
      Чуть-чуть бы больше в футбол играть.

      2
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      ...
      Рейтинг: +616

      smersh45 > subbotaspartak 24 октября 2017, 13:09

      Кони изначально белые и пушистые,
      Кристально чистые.
      Не ихнее дело, братцы.
      Об свиней мараться.
      Друг другу были под стать,
      Чуть-чуть бы больше в футбол играть

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +67594

      portero 24 октября 2017, 05:17

      ну цска тогда в регби точно играл, а не в футбол.
      в ЛЧ что-то кони так не борзеют , а тут все можно

      12
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      ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan > portero 24 октября 2017, 06:50

      В ЛЕ за такую "игру" к одиннадцатой минуте у ЦСКА уже пару удалений было бы.

      6
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 октября 2017, 04:13

      не надо было начинать так играть вот и ответка пришла от противника

      3
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      Рейтинг: +27

      Тотальный Зенитчик 24 октября 2017, 04:09

      Голвину не стоило оправдываться за беспомощность копытных.
      Мы игру видели, а не по радио слушали.
      Запредельное хамство коней. Трусость Вилкова. Не назначенный пенальти. Не показанных пару красных карточек в сторону конюшни. Отсутствиее всякой мысли в игре конявых, кроме истерики и попытки взять на горло.
      Сплошная грубость, , банальный навал и не умение хоть что то разумное сотворить на поле в исполнении гужевых.
      Вот такой "футбол" мы посмотрели.

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