Головин: «Зенит» очень грязно играл против ЦСКА. Это сопутствовало стычкам»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин в эфире телепередачи «8-16» поделился мнением о матче 14-го тура РФПЛ против «Зенита» (0:0).

«Мы прекрасно и без тренера понимали, что очень плохо провели первый тайм с «Базелем» (0:2; 0:1 после первого тайма в матче ЛЧ – прим. «Бомбардира»). Не было никакой агрессии, остроты у чужих ворот. С «Зенитом» играли намного лучше, и только не повезло с тем, что не забили. Мне показалось, что гости очень грязно играли, и это сопутствовало всем стычкам», — сказал 21-летний хавбек.

В текущем сезоне Головин забил два мяча и отдал две результативные передачи в 20-ти матчах всех турниров.

Команда Виктора Гончаренко занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. 27-го октября армейцы сыграют против «Арсенала» в рамках 15-го тура.