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    Семин назвал матч с «Краснодаром» лучшим под его руководством

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Краснодаром» в рамках 14-го тура РФПЛ.

    Сегодня очень важный момент. Я еще раз увидел, что у нас есть команда. Команда из игроков, которые могут выполнять задания, могут много работать и проявлять индивидуальные качества. Я когда-то говорил, что самый лучший матч у нас был с «Динамо» (о победе 3:1 во 2-м туре – прим. «Бомбардира»). Но нет, самый лучший матч был сегодня», – цитирует специалиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Московский клуб сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы «Зенитом», но занимает второе место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Команда Роберто Манчини примет красно-зеленых в 15-м туре. Встреча состоится 29-го октября.

    «Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2017 00:00
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +691

      retiremen 24 октября 2017, 09:27

      В последнее время против Краснодара все команды проводят свои лучшие матчи!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 24 октября 2017, 09:16

      Просто радует,что у нас появилась еще одна команда,способная показывать результативную и хорошую игру-так держать в первенстве и ЛЕ!

      3
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 октября 2017, 07:13

      Кем только менять.....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +718

      BuenosArgentina 24 октября 2017, 04:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тогда мне вас жалко, матч то тухленький

      -5
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 24 октября 2017, 02:36

      Хотелось бы матч 29-го считать лучшим для Локо!

      4
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      Рейтинг: +65

      Кузьма Кузьмин 24 октября 2017, 01:47

      Пора Галицкому задуматься о смене тренера...

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 24 октября 2017, 01:05

      Какая там игра,одна тоска.

      -3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 24 октября 2017, 00:41

      Фееричная игра смотрел не отводя глаз.....Палыч красавец)

      4
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