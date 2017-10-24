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  • Семин назвал матч с «Краснодаром» лучшим под его руководством

Семин назвал матч с «Краснодаром» лучшим под его руководством

24 октября 2017, 00:00
8

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Краснодаром» в рамках 14-го тура РФПЛ.

Сегодня очень важный момент. Я еще раз увидел, что у нас есть команда. Команда из игроков, которые могут выполнять задания, могут много работать и проявлять индивидуальные качества. Я когда-то говорил, что самый лучший матч у нас был с «Динамо» (о победе 3:1 во 2-м туре – прим. «Бомбардира»). Но нет, самый лучший матч был сегодня», – цитирует специалиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Московский клуб сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы «Зенитом», но занимает второе место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Команда Роберто Манчини примет красно-зеленых в 15-м туре. Встреча состоится 29-го октября.

«Локомотив» может стать чемпионом. Только он остановит «Зенит»

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (8)
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Lev Aleks
1508794900
Фееричная игра смотрел не отводя глаз.....Палыч красавец)
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Борз-95
1508796354
Какая там игра,одна тоска.
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Кузьма Кузьмин
1508798851
Пора Галицкому задуматься о смене тренера...
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mialkov
1508801763
Хотелось бы матч 29-го считать лучшим для Локо!
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BuenosArgentina
1508807177
Тогда мне вас жалко, матч то тухленький
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пряник929
1508818408
Кем только менять.....
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nemolod
1508825778
Просто радует,что у нас появилась еще одна команда,способная показывать результативную и хорошую игру-так держать в первенстве и ЛЕ!
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retiremen
1508826440
В последнее время против Краснодара все команды проводят свои лучшие матчи!
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