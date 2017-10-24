Семин назвал матч с «Краснодаром» лучшим под его руководством

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал победу над «Краснодаром» в рамках 14-го тура РФПЛ.

Сегодня очень важный момент. Я еще раз увидел, что у нас есть команда. Команда из игроков, которые могут выполнять задания, могут много работать и проявлять индивидуальные качества. Я когда-то говорил, что самый лучший матч у нас был с «Динамо» (о победе 3:1 во 2-м туре – прим. «Бомбардира»). Но нет, самый лучший матч был сегодня», – цитирует специалиста корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

Московский клуб сравнялся по очкам с лидером турнирной таблицы «Зенитом», но занимает второе место из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей. Команда Роберто Манчини примет красно-зеленых в 15-м туре. Встреча состоится 29-го октября.

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