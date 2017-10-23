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  • Джикия: «Пусть наверху таблицы никто не расслабляется. «Спартак» наступает»

Джикия: «Пусть наверху таблицы никто не расслабляется. «Спартак» наступает»

23 октября 2017, 19:14
30

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «Российской газете» поделился мнением о выступлении команды в чемпионате России.

– Еще пару туров назад казалось, что «Спартак» не сможет догнать «Зенит». А сейчас ситуация несколько иная.

Футбол тем и интересен, что всего за два-три тура все может измениться. Поэтому пусть там, наверху, никто не расслабляется. «Спартак» наступает.

– Кто ваш главный конкурент в этом сезоне?

– «Зенит» и ЦСКА. Но нам в состоянии помешать и «Краснодар» с «Локомотивом». Борьба предстоит серьезная.

– Денис Глушаков сказал, что восемь очков от «Зенита» отыграть можно. Согласен?

Конечно. Нам еще играть с «Зенитом» в Москве. Все в наших руках. Если продолжим выкладываться по полной, можем закончить сезон выше питерцев. В начале сезона нам было непросто. После ничьих с «Тосно» и «Анжи» чувствовался вокруг какой-то негатив. Но это была черная полоса. Думаю, мы ее уже преодолели.

23-летний игрок принял участие в 17-ти матчах команды во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив
Комментарии (30)
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insider_retro
1508775657
У Спартака наступление предстоит широким фронтом на двух направлениях и оба главные - чемп и ЛЧ!... И тем не менее, вперёд, напрягаясь и удивляя соперников!! Танки ромбом!! Вперёд!! А мы посмотрим!!..))
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shinnik
1508775676
не расслабляются..а сразу покупают... Этого-вряд ли.
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Диктор
1508776812
Удачи вам,верю в Спартак.
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Italian_93
1508777864
Заметно как наступает, 0-0 с Амкаром, все боятся уже
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RedWhiteFans2
1508778962
Если Зенит и компания будут 10 туров проигрывать а мы будем играть в ничью, базара нет. Хотя и то не факт.
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_LM_
1508781551
14 туров наступаете...и пока что больше во что-то, чем куда-то.
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Lester84
1508786886
Напугал ежа голой попой))
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Scorp 63
1508787718
Спасибо пи@ораcу со свистком в конце игры, 100% пеналь не "увидел" в ворота "свинокомплекса"! Опять мясо тащат наверх... Когда же это всё кончится-то?!!!
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Виктор12
1508798511
Очередной судейский СКАНДАЛ с участием Спартака! Джикия! Кто "наступает"??? А вы подсчитайте сколько очков Спартак набрал с помощью судейских скандалов в этом сезоне! Уже восьмая игра в которой арбитры помогают Спартаку сыграть вничью, а где и выиграть! Это будет минус 6-8 очков! Вот и отнимите от тех, сколько набрали и получите СПРАВЕДЛИВЫЙ результат ПРОВАЛА Спартака в этом сезоне! - "Спартак" в этом, как и в прошлом сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу. В одной только игре 10 тура Тосно - Спартак целый букет ГРУБЕЙШИХ ошибок и судейских скандалов боковых и Сельдякова в пользу Спартака!!! Кто ответит за это??? 1. - На 8-й минуте матча игрок Спартака Роша залез в метровый офсайд, а боковой и Сельдяков не свистят, Спартак чуть было не забил гол. Арбитры ПРОШЛЯПИЛИ этот момент и не свистнули. 2. - На 29-й минуте матча «Тосно» - «Спартак» главный арбитр встречи Сельдяков показал красную карточку защитнику хозяев Виталию Шахову за, якобы, фол последней надежды, которого НЕ БЫЛО, а была СИМУЛЯЦИЯ спартаковца. 3. - На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!! 4. - На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит и не показывет ГОРЧИЧНИК нарушителю!!! Пенальти в ворота Спартака 100%!!! 5. - На 70-й минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака! 100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит и не показывет ГОРЧИЧНИК нарушителю!!! Скандал! Игра Спартака с Тосно вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вопиющего судейского БЕЗОБРАЗИЯ боковых и Сельдякова! Они, за свои скандалы в пользу Спартака, получили ДВОЙКУ!!! А кто Тосно вернёт 2 потеряных очка, которые у них СКАНДАЛЬНО отобрали боковые и Сельдяков в пользу Спартака??? Перед стартом чемпионата сезона 2017/18, я ведь ПРЕДУПРЕЖДАЛ! Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18! Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров! Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса. Амкар всем показал, в том числе и Севилье, как можно играть со Спартаком и ПОБЕЖДАТЬ, и только скандальное судейство арбитра Кукуяна, помешало Амкару победить. Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!! Федун УКРЕПИЛ судейскую административную позицию РФС и вот вам РЕЗУЛЬТАТ. В первом круге прошлого сезона 2016/17 - 11 очков арбитры отобрали у соперников и подарили их Спартаку, а во втором ещё девять СКАНДАЛЬНО отобрали!!! Перед нашими арбитрами была поставлена судейская ЗАДАЧА (не за бесплатно, разумеется) - отобрать, всеми НЕПРАВДАМИ, очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова, Урала, Локомотива, и других, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд, чтобы ВЫТАЩИТЬ Спартак на первое место в чемпионате!!! С этой задачей Федуна, наши арбитры справились на ОТЛИЧНО, согласно ЦЕНЫ вопроса. Результат на лицо Федуна и Миллера! Федун и Мутко сияют и СКАЛЯТ зубы, а Миллер и Луческу в печали и им не до смеха.
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арейская
1508805735
Ух ты, держите меня, хотя нет, не меня, Георгия...
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