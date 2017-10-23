Джикия: «Пусть наверху таблицы никто не расслабляется. «Спартак» наступает»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «Российской газете» поделился мнением о выступлении команды в чемпионате России.

– Еще пару туров назад казалось, что «Спартак» не сможет догнать «Зенит». А сейчас ситуация несколько иная.

– Футбол тем и интересен, что всего за два-три тура все может измениться. Поэтому пусть там, наверху, никто не расслабляется. «Спартак» наступает.

– Кто ваш главный конкурент в этом сезоне?

– «Зенит» и ЦСКА. Но нам в состоянии помешать и «Краснодар» с «Локомотивом». Борьба предстоит серьезная.

– Денис Глушаков сказал, что восемь очков от «Зенита» отыграть можно. Согласен?

– Конечно. Нам еще играть с «Зенитом» в Москве. Все в наших руках. Если продолжим выкладываться по полной, можем закончить сезон выше питерцев. В начале сезона нам было непросто. После ничьих с «Тосно» и «Анжи» чувствовался вокруг какой-то негатив. Но это была черная полоса. Думаю, мы ее уже преодолели.

23-летний игрок принял участие в 17-ти матчах команды во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.