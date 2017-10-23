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    Джикия: «Пусть наверху таблицы никто не расслабляется. «Спартак» наступает»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия в интервью «Российской газете» поделился мнением о выступлении команды в чемпионате России.

    – Еще пару туров назад казалось, что «Спартак» не сможет догнать «Зенит». А сейчас ситуация несколько иная.

    Футбол тем и интересен, что всего за два-три тура все может измениться. Поэтому пусть там, наверху, никто не расслабляется. «Спартак» наступает.

    – Кто ваш главный конкурент в этом сезоне?

    – «Зенит» и ЦСКА. Но нам в состоянии помешать и «Краснодар» с «Локомотивом». Борьба предстоит серьезная.

    – Денис Глушаков сказал, что восемь очков от «Зенита» отыграть можно. Согласен?

    Конечно. Нам еще играть с «Зенитом» в Москве. Все в наших руках. Если продолжим выкладываться по полной, можем закончить сезон выше питерцев. В начале сезона нам было непросто. После ничьих с «Тосно» и «Анжи» чувствовался вокруг какой-то негатив. Но это была черная полоса. Думаю, мы ее уже преодолели.

    23-летний игрок принял участие в 17-ти матчах команды во всех турнирах, забив два гола и отдав одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2017 19:14
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 октября 2017, 10:39

      должен быть 100% настрой и готовность, только так и сможем включиться в борьбу ну и кубок не забываем тоже.

      2
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      Рейтинг: +32

      Aritmiya 24 октября 2017, 10:20

      Парни просто соберитесь и реализуйте свои моменты. Не прошу как с Севильей, хотябы 40-50 процентов. Обыгралибы Амкар со счетом 3-1 (ответный это пенальти, который конечно был!)

      2
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 24 октября 2017, 09:37

      Впереди игра в Ростове. По игре будет ясно усвоил ли Спартак урок прошлого сезона. Нужен реванш!

      1
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      Рейтинг: +3227

      Опорник84 24 октября 2017, 09:11

      Если не будем обыгрывать такие клубы как Амкар, то и наступления не получиться!

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 октября 2017, 08:52

      как-то неуверенно мы пока наступаем

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 24 октября 2017, 03:42

      Ух ты, держите меня, хотя нет, не меня, Георгия...

      3
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      Рейтинг: +74

      Виктор12 24 октября 2017, 01:41

      Очередной судейский СКАНДАЛ с участием Спартака!
      Джикия! Кто "наступает"???
      А вы подсчитайте сколько очков Спартак набрал с помощью судейских скандалов в этом сезоне!
      Уже восьмая игра в которой арбитры помогают Спартаку сыграть вничью, а где и выиграть!
      Это будет минус 6-8 очков!
      Вот и отнимите от тех, сколько набрали и получите СПРАВЕДЛИВЫЙ результат ПРОВАЛА Спартака в этом сезоне!
      - "Спартак" в этом, как и в прошлом сезоне 2016/17, делает ставку на НЕОБЪЕКТИВНОЕ судейство, на скандальное судейство в свою пользу.
      В одной только игре 10 тура Тосно - Спартак целый букет ГРУБЕЙШИХ ошибок и судейских скандалов боковых и Сельдякова в пользу Спартака!!!
      Кто ответит за это???
      1. - На 8-й минуте матча игрок Спартака Роша залез в метровый офсайд, а боковой и Сельдяков не свистят, Спартак чуть было не забил гол. Арбитры ПРОШЛЯПИЛИ этот момент и не свистнули.
      2. - На 29-й минуте матча «Тосно» - «Спартак» главный арбитр встречи Сельдяков показал красную карточку защитнику хозяев Виталию Шахову за, якобы, фол последней надежды, которого НЕ БЫЛО, а была СИМУЛЯЦИЯ спартаковца.
      3. - На 35 минуте Спартак забил гол из положения ВНЕ ИГРЫ!!!
      4. - На 57-й минуте матча игрок Спартака в своей штрафной руками заваливает игрока Тосно, а Сельдяков не свистит и не показывет ГОРЧИЧНИК нарушителю!!!
      Пенальти в ворота Спартака 100%!!!
      5. - На 70-й минуте спартаковец сбивает Заболотного локтем в шею в своей штрафной, при опасном моменте у ворот Спартака!
      100% пеналь в ворота Спартака, но Сельдяков не ставит и не показывет ГОРЧИЧНИК нарушителю!!! Скандал!
      Игра Спартака с Тосно вам тому ПОДТВЕРЖДЕНИЕ вопиющего судейского БЕЗОБРАЗИЯ боковых и Сельдякова!
      Они, за свои скандалы в пользу Спартака, получили ДВОЙКУ!!!
      А кто Тосно вернёт 2 потеряных очка, которые у них СКАНДАЛЬНО отобрали боковые и Сельдяков в пользу Спартака???
      Перед стартом чемпионата сезона 2017/18, я ведь ПРЕДУПРЕЖДАЛ!
      Ждите НОВЫХ СУДЕЙСКИХ СКАНДАЛОВ в новом футбольном сезоне 2017/18!
      Будогосский и чиновники РФС вам их обеспечат по полной скандальной работе наших арбитров!
      Потому что безнаказанность арбитров порождает вседозволенность, а вседозволенность и безнаказанность порождают "ошибки", согласно цены вопроса.
      Амкар всем показал, в том числе и Севилье, как можно играть со Спартаком и ПОБЕЖДАТЬ, и только скандальное судейство арбитра Кукуяна, помешало Амкару победить.
      Вся заслуга Спартака - это НЕ ЧЕСТНАЯ работа Федуна с арбитрами!!!
      Федун УКРЕПИЛ судейскую административную позицию РФС и вот вам РЕЗУЛЬТАТ.
      В первом круге прошлого сезона 2016/17 - 11 очков арбитры отобрали у соперников и подарили их Спартаку, а во втором ещё девять СКАНДАЛЬНО отобрали!!!
      Перед нашими арбитрами была поставлена судейская ЗАДАЧА (не за бесплатно, разумеется) - отобрать, всеми НЕПРАВДАМИ, очки у Зенита, ЦСКА, Краснодара, Ростова, Урала, Локомотива, и других, с одной стороны, а с другой - всячески помогать Спартаку отбирать очки всеми НЕЧЕСТНЫМИ и НЕ ДОСТОЙНЫМИ путями у других команд, чтобы ВЫТАЩИТЬ Спартак на первое место в чемпионате!!!
      С этой задачей Федуна, наши арбитры справились на ОТЛИЧНО, согласно ЦЕНЫ вопроса.
      Результат на лицо Федуна и Миллера!
      Федун и Мутко сияют и СКАЛЯТ зубы, а Миллер и Луческу в печали и им не до смеха.

      -3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Виктор12 24 октября 2017, 05:02

      Хроникёр ...!!!

      3
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      Рейтинг: +6122

      subbotaspartak > Виктор12 24 октября 2017, 06:05

      Такие как ты - уподобились Америке,
      Закатывают истерики,
      Везде след России ищут.
      Дрищут.

      4
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      Рейтинг: +32

      Aritmiya > Виктор12 24 октября 2017, 10:19

      ахаха, перед стартом он предупреждал.
      Парень ты кто? твои простыни то никто и не читает, только смеются все)

      1
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      Рейтинг: +1491

      GM 24 октября 2017, 00:42

      Он бы назад обернулся - там от 11-го места до Спартака еще меньше, чем от Спартака до 1-го. Урал это уже показал...

      2
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      Рейтинг: +153

      Scorp 63 23 октября 2017, 22:41

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Спасибо пи@ораcу со свистком в конце игры, 100% пеналь не "увидел" в ворота "свинокомплекса"! Опять мясо тащат наверх... Когда же это всё кончится-то?!!!

      -5
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 октября 2017, 22:28

      Напугал ежа голой попой))

      -1
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