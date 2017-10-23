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    Баста – о фанатах ЦСКА: «Что бы ни происходило, мы тонем вместе»

    Известный рэпер Баста рассказал о футбольных предпочтениях. Исполнитель болеет за ЦСКА.

    Отметим, что болельщики московского клуба исполнили песню «Сансара» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

    «Анонимно посещаю матчи любимой команды и остаюсь верен своему выбору. Среди болельщиков ЦСКА у меня есть много друзей и много людей, с которыми мы прошли сложные этапы в жизни. Самопожертвование болельщиками своего времени и жизнями – часть успеха клуба.

    Главное, как поддерживает сектор команду. Это то, что трогает сердца. Даже если у клуба проблемы, болельщики дают понять: «Мы с вами, мы тонем вместе». Это феноменальные переживания, которые хочет испытать любой нормальный человек», – сказал Баста.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.10.2017 17:21
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 24 октября 2017, 22:39

      баста даешь еще хитяру!

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 23 октября 2017, 19:45

      Не в рифму,ни хера,да ни хира..
      будь я даже пони..пони.
      Можно разбираться до утра.
      Какие тут погони,чемпионовы,погони..Йоу.

      -3
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 23 октября 2017, 19:39

      «Что бы ни происходило, мы тонем вместе»(пропел,например голосом Васи)))

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 октября 2017, 18:58

      Вот Баста все и разложил по полочкам. А то мне тут один чувак в комментариях до усеру доказывал, что Баста - болельщик Ростова

      4
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      Рейтинг: +4470

      Snek 23 октября 2017, 18:36

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      пусть попросит, чтобы его кот пописил на гинера

      -4
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 23 октября 2017, 18:02

      А почему не Ростов?

      0
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 > SnoopiDu 23 октября 2017, 19:07

      Потому что стремно болеть за команду, когда цель ее существования - распил областного бюджета и отмывание бабла. Так было и так есть сейчас. Был относительный перерыв при Бекиевиче, но щас все вернулось в свое русло. Первую часть сезона у Ростова всегда идет очковый задел, вторую - продают матчи, чтоб раздать зарплаты игрокам и персоналу. Да, дома команда может потешить самолюбие и чпокнуть кого-то из грандов РФПЛ, но не более. Поэтому сам не болею за Ростов, хотя и живу в нем. А Баста, к слову, давно уже в Москве живет - в Ростов чисто наездами ностальгически.

      3
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      Рейтинг: +451

      Illars 23 октября 2017, 17:56

      ни Баста, ни кони не тонут. и не потому, что хорошо плавают)
      не в обиду, канеш, болельщикам)

      -1
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 23 октября 2017, 17:52

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Только такое Овно и может за кляч болеть

      -6
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас > spartach n1 23 октября 2017, 18:13

      овно-за свиней.

      -2
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 октября 2017, 17:48

      вы уже утонули ,в своем творчестве

      1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 23 октября 2017, 17:48

      Не тонет!

      4
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