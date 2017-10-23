Баста – о фанатах ЦСКА: «Что бы ни происходило, мы тонем вместе»

Известный рэпер Баста рассказал о футбольных предпочтениях. Исполнитель болеет за ЦСКА.

Отметим, что болельщики московского клуба исполнили песню «Сансара» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

«Анонимно посещаю матчи любимой команды и остаюсь верен своему выбору. Среди болельщиков ЦСКА у меня есть много друзей и много людей, с которыми мы прошли сложные этапы в жизни. Самопожертвование болельщиками своего времени и жизнями – часть успеха клуба.

Главное, как поддерживает сектор команду. Это то, что трогает сердца. Даже если у клуба проблемы, болельщики дают понять: «Мы с вами, мы тонем вместе». Это феноменальные переживания, которые хочет испытать любой нормальный человек», – сказал Баста.