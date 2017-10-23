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  • Баста – о фанатах ЦСКА: «Что бы ни происходило, мы тонем вместе»

Баста – о фанатах ЦСКА: «Что бы ни происходило, мы тонем вместе»

23 октября 2017, 17:21
14

Известный рэпер Баста рассказал о футбольных предпочтениях. Исполнитель болеет за ЦСКА.

Отметим, что болельщики московского клуба исполнили песню «Сансара» перед матчем 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Базеля» (0:2).

«Анонимно посещаю матчи любимой команды и остаюсь верен своему выбору. Среди болельщиков ЦСКА у меня есть много друзей и много людей, с которыми мы прошли сложные этапы в жизни. Самопожертвование болельщиками своего времени и жизнями – часть успеха клуба.

Главное, как поддерживает сектор команду. Это то, что трогает сердца. Даже если у клуба проблемы, болельщики дают понять: «Мы с вами, мы тонем вместе». Это феноменальные переживания, которые хочет испытать любой нормальный человек», – сказал Баста.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА
Комментарии (14)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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vladik12
1508769961
Вы уже утонули.
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mgordeev
1508770138
Не тонет!
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Asbjorn
1508770139
вы уже утонули ,в своем творчестве
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spartach n1
1508770334
Только такое Овно и может за кляч болеть
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Illars
1508770567
ни Баста, ни кони не тонут. и не потому, что хорошо плавают) не в обиду, канеш, болельщикам)
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Snek
1508772985
пусть попросит, чтобы его кот пописил на гинера
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Lester84
1508774295
Вот Баста все и разложил по полочкам. А то мне тут один чувак в комментариях до усеру доказывал, что Баста - болельщик Ростова
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Pourport
1508776741
«Что бы ни происходило, мы тонем вместе»(пропел,например голосом Васи)))
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shinnik
1508777146
Не в рифму,ни хера,да ни хира.. будь я даже пони..пони. Можно разбираться до утра. Какие тут погони,чемпионовы,погони..Йоу.
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De_Frenki
1508873981
баста даешь еще хитяру!
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