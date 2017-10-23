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    Вратарь «Ньюкасла» Эллиот уверен, что Мерино может привлечь внимание «Реала» и «Барселоны»

    Голкипер «Ньюкасла» Роб Эллиот выразил уверенность в том, что полузащитник «сорок» Микель Мерино обязательно привлечет внимание таких топ-клубов, как «Барселона» и «Реал».

    «Да, конечно, учитывая его возраст, я вижу его в списке игроков, которыми могут заинтересоваться такие клубы, как «Барселона» и «Реал». Это лишь вопрос времени, когда топ-клубы приедут понаблюдать за ним.

    Он очень, очень хорош. Его талант виден по его выступлениям. Нет причин, по которым он не сможет заиграть на топ-уровне», – сказал Эллиот.

    21-летний футболист перешел в «Ньюкасл» из дортмундской «Боруссии» прошедшим летом, заключив контракт до 2022 года.

    Источник: Football Espana

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    23.10.2017 12:53
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