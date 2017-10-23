Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Тарасов: «Все теряют очки — «Локомотиву» надо этим пользоваться»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что его команда способна воспользоваться тем, что прямые конкуренты в борьбе за чемпионское звание теряют очки в последних турах. При этом он отметил, что не стоит раньше времени думать о победе в чемпионате.

    В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотива» примет на своем поле «Краснодар». Игра состоится в понедельник, 23 октября, в 19:30 по московскому времени.

    — Как оцените ваши шансы в предстоящих играх с прямыми конкурентами в РФПЛ?

    — Мы хорошо подготовлены и должны сыграть эти встречи на максимуме. Все теряют очки — нам надо этим пользоваться. Я не особо слежу за проблемами конкурентов — предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места.

    — Вы задумывались о шансах «Локо» на чемпионство?

    — Еще весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов.

    Источник: Известия

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    23.10.2017 08:41
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +361

      sergan113 23 октября 2017, 15:21

      Меньше слов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 октября 2017, 12:13

      Только победа!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +208

      Rockstody 23 октября 2017, 11:44

      Краснодар даст жару сегодня..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 23 октября 2017, 10:46

      Ну да если сегодня Тарасов будет играть также как с Шерифом ,то ничья будет счастье !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 23 октября 2017, 10:09

      А локомотив что, исключение? Как и все, тоже может спотыкаться )

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 23 октября 2017, 09:31

      А может Краснодар ж.д. очками попользуется?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 октября 2017, 09:26

      с Краснодаром легко точно не будет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 23 октября 2017, 09:05

      Вот только попробуйте сцуки не выиграть сегодня у Краснодара)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70677

      insider_retro 23 октября 2017, 09:02

      Все теряют очки... И Локомотив, следуя тренду, тоже в последних турах слил Амкару и Уфе!... С таким графиком набора очков о чемпионстве думать преждевременно... Пока тренируйтесь...))

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11