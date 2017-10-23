Тарасов: «Все теряют очки — «Локомотиву» надо этим пользоваться»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что его команда способна воспользоваться тем, что прямые конкуренты в борьбе за чемпионское звание теряют очки в последних турах. При этом он отметил, что не стоит раньше времени думать о победе в чемпионате.

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотива» примет на своем поле «Краснодар». Игра состоится в понедельник, 23 октября, в 19:30 по московскому времени.

— Как оцените ваши шансы в предстоящих играх с прямыми конкурентами в РФПЛ?

— Мы хорошо подготовлены и должны сыграть эти встречи на максимуме. Все теряют очки — нам надо этим пользоваться. Я не особо слежу за проблемами конкурентов — предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места.

— Вы задумывались о шансах «Локо» на чемпионство?

— Еще весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов.