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  • Тарасов: «Все теряют очки — «Локомотиву» надо этим пользоваться»

Тарасов: «Все теряют очки — «Локомотиву» надо этим пользоваться»

23 октября 2017, 08:41
9

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов считает, что его команда способна воспользоваться тем, что прямые конкуренты в борьбе за чемпионское звание теряют очки в последних турах. При этом он отметил, что не стоит раньше времени думать о победе в чемпионате.

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотива» примет на своем поле «Краснодар». Игра состоится в понедельник, 23 октября, в 19:30 по московскому времени.

— Как оцените ваши шансы в предстоящих играх с прямыми конкурентами в РФПЛ?

— Мы хорошо подготовлены и должны сыграть эти встречи на максимуме. Все теряют очки — нам надо этим пользоваться. Я не особо слежу за проблемами конкурентов — предпочитаю сосредоточиться на своей игре. Но сейчас ситуация в РФПЛ меня лично дополнительно мотивирует, поскольку у нас есть хорошие шансы побороться за самые высокие места.

— Вы задумывались о шансах «Локо» на чемпионство?

— Еще весь чемпионат впереди, много игр. Поэтому не хочется загадывать. Об этом мы пока не думаем. Надо просто готовиться к каждому матчу, в том числе и против конкурентов.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
Комментарии (9)
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insider_retro
1508738523
Все теряют очки... И Локомотив, следуя тренду, тоже в последних турах слил Амкару и Уфе!... С таким графиком набора очков о чемпионстве думать преждевременно... Пока тренируйтесь...))
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Lev Aleks
1508738723
Вот только попробуйте сцуки не выиграть сегодня у Краснодара)
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Jenea83
1508740005
с Краснодаром легко точно не будет.
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paracetamol
1508740261
А может Краснодар ж.д. очками попользуется?
Ответить
APchelov
1508742582
А локомотив что, исключение? Как и все, тоже может спотыкаться )
Ответить
XaXatyn
1508744777
Ну да если сегодня Тарасов будет играть также как с Шерифом ,то ничья будет счастье !
Ответить
Rockstody
1508748246
Краснодар даст жару сегодня..
Ответить
Diesel133
1508750014
Только победа!
Ответить
sergan113
1508761269
Меньше слов.
Ответить
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