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Тарасов забыл о последних неудачах «Локомотива»

23 октября 2017, 06:05

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов рассказал, что команда смогла переключиться с неудачного матча в рамках Лиги Европы в Тирасполе против местного «Шерифа» (1:1).

В матче 14-го тура РФПЛ «Локомотива» примет на своем поле «Краснодар». Игра состоится в понедельник, 23 октября, в 19:30 по московскому времени.

— По характеру игры в матче с «Шерифом» ничейный результат можно считать для «Локо» успешным?

— Сложно сказать, поскольку мы поначалу вели в счете. А уже потом пропустили гол. Не знаю, был ли он, этот забитый мяч. Но, если судья его зафиксировал — значит был. Во втором тайме мы чуть-чуть подсели физически. Нас не хватило на всю игру, чтобы победить. «Шериф» хорошо играет на контратаках, здорово их разгоняет. В общем, мы готовимся к следующей встрече.

— После сентябрьского перерыва на матчи сборной «Локо» в Грозном потерял очки в игре с «Ахматом» (1:1), а потом с трудом удержал ничью в матче с «Копенгагеном» (0:0). После октябрьских игр национальной команды вы проиграли «Уфе» (0:1) и с трудом отбились от «Шерифа» (1:1). Почему это происходит?

— Сложно сказать. Сборная — это одно, клубы — это другое. Мы возвращаемся из национальных команд и сразу переключаемся на дела клуба. Я не могу сказать, что это влияет на нас. Силы есть — нужно просто выкладываться, терпеть и добиваться результата. Я не могу сказать, что с «Шерифом» мы ужасно провели игру. Бились на выезде, приобрели одно очко. При этом «Копенгаген» тоже сыграл вничью в Злине (1:1), так что мы остаемся в лидерах группы.

— Юрий Семин объяснял поражение в Уфе тем, что вам тяжело играть против команд, обороняющихся большими силами. В Тирасполе была та же ситуация?

— Все команды разные. Я не могу сравнить «Уфу» с «Шерифом». Тем более про последнее поражение мы уже забыли. В Лиге Европы нормально отыграли матч. Теперь надо переключаться на чемпионат России, нас ждут очень важные матчи.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Локомотив Тарасов Дмитрий
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