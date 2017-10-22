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  • Ловчев: «Самые интересные моменты в матче ЦСКА и «Зенита» – кулачные бои»

Ловчев: «Самые интересные моменты в матче ЦСКА и «Зенита» – кулачные бои»

22 октября 2017, 22:47
4

Футбольный эксперт Евгений Ловчев поделился впечатлениями от матча 14-го тура РФПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (0:0), отметив атмосферу игры.

После данного результата петербургский клуб остался во главе турнирной таблицы, армейцы занимают третье место.

«Не согласен, кто говорит, что матч получился скучным. В первом тайме ЦСКА был очень активен, настроен решительно, эмоции были. Как выражаются подростки, игроки ЦСКА наелись озверина. Ребята вышли максимально заряженными на борьбу. А вот футболисты «Зенита» вышли вальяжными. Но футболисты ЦСКА заставили их немного встряхнуться. Там в одном эпизоде даже Фернандес схватился с Манчини. Но у ЦСКА давняя и большая проблема – у команды совсем нет атаки. Однако в этом матче счет 0:0 совершенно по игре.

Очень хочется, чтобы во всех играх нашего чемпионата борьба шла все 90 минут, как мы это видим в чемпионате Англии. А сегодня от игры ЦСКА сложилось впечатление, что игра команды регулируется таким прибором, как реостат, который регулирует подачу тока. Можно вначале подать его на полную мощь, а потом потихонечку убавлять. Накал, настрой у армейцев понемногу снижался.

И так получилось, что самые интересные моменты в матче – это кулачные бои, когда игроки выясняли отношения на кулаках. Таких стычек было много. Но это совершенно другой вид спорта. Судья не удержал матч под контролем, команды все больше распускались и вот следствие – постоянные стычки», – сказал Ловчев.

ЦСКА и «Зенит» сыграли главный матч осени. Что это вообще было?

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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paracetamol
1508702480
Игроки ЦСКА наелись не озверина, а бормонтана. Поэтому ни одного голевого момента у ворот Зенита не могли создать. Надо было озвереть, а они все бормотали, что судья плохой и их не любит.
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multiscan
1508710163
Кроме грубостей с обеих сторон матч ничем не запомнился.
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Garrincha58
1508734187
это к сожалению наш футбол не смотрел и не жалею
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Diesel133
1508752132
лучше б они перед матчем с Базелем озверина приняли!
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