РФПЛ. «Анжи» обыграл «Арсенал», команды забили пять голов

В матче 14-го тура РФПЛ «Анжи» на своем поле победил тульский «Арсенал» – 3:2.

Таким образом, махачкалинский клуб прервал пятиматчевую безвыигрышную серию. Команда набрала 12 очков и осталась на последнем месте в турнирной таблице.

«Арсенал» с 17-ю баллами расположился на девятой позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Анжи (Махачкала) – Арсенал (Тула) – 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Самараджич, 7; 1:1 – Ткачев, 41; 2:1 – Хубулов, 48 (с пенальти); 3:1 – Гулиев, 64; 3:2 – Джорджевич, 66.

«Анжи»: Лория, Полуяхтов, Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Бакаев (Гулиев, 46), Брызгалов, Хубулов (Яковлев, 69), Прудников (Кацаев, 90), Маркелов.

«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу (Григалава, 34), Дельгадо, Максимов (Расич, 83), Горбатенко, Ткачев (Шевченко, 83), Боурчану, Джорджевич, Кангва.

Предупреждения: Самараджич, 83 – Ткачев, 78; Комбаров, 90+3.

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