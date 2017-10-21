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  • Ващук считает, что Червиченко был причастен к допинговому скандалу в «Спартаке» в 2003 году

Ващук считает, что Червиченко был причастен к допинговому скандалу в «Спартаке» в 2003 году

21 октября 2017, 23:56
4

Экс-игрок московского «Спартака» Владислав Ващук рассказал о допинговом скандале в 2003 году. Он считает, что без ведома президента клуба (тогда им был Андрей Червиченко) игроки не могли бы принимать допинг.

«В «Спартаке» был такой доктор Щукин, который дал всем таблетки. Иностранцы, бразильцы – они их не принимали. В сборной был скандал, потом там кипиш ночью, потом всех на анализы. В общем, всех начали «чистить».

Там, где людей восстанавливали после космоса – вот там мы были. И переливание крови было, и все. Нам нельзя было тренироваться. Мы тренировались 20 минут в день, можно было делать только легкую пробежку. И мы выходили и играли в чемпионате России.

Есть недоверие к доктору. Всегда доктору доверяешь, а тут наоборот доктор всем подсунул. Это не могло идти без президента, потому что сам препарат дорогой. Все должны были знать. Ему же кто-то деньги дал», – сказал Ващук в программе «Вацко Light».

Владислав Ващук выступал за «Спартак» в 2003 году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Ващук Владислав Червиченко Андрей
Комментарии (4)
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paracetamol
1508620184
Бормонтан жрали что-ли?
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мыцык
1508656804
Червя на нары!
Ответить
OfaZavr
1508659081
вот заткнули бы наконец Червя, а то только он на Спартак гонит все время.
Ответить
plehanov6
1508661874
Я тоже такого мнения! Он сам топил "Спартак"! Червиченко - главный ВРАГ "Спартака"! Обратите внимание, как он до сих пор засирает команду, хоть после хорошей игры, хоть не очень! От него в адрес "Спартака" сплошной негатив!
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