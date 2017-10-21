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  • РФПЛ. «Рубин» и «Динамо» не забили голов, это первая ничья для казанцев за восемь матчей

РФПЛ. «Рубин» и «Динамо» не забили голов, это первая ничья для казанцев за восемь матчей

21 октября 2017, 18:23
8

Встреча 14-го тура РФПЛ «Рубин»«Динамо» завершилась нулевой ничьей.

По ее итогам команды заняли седьмую и 13-ю строчки в турнирной таблице чемпионата.

Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:0

«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев (Жемалетдинов, 64), М’Вила, Лестьенн (Азмун, 46), Канунников.

«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Катрич, 64), Ташаев, Бечирай (Вандерсон, 46).

Предупреждения: нет – Соснин, 58.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Динамо
Комментарии (8)
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Skrudg
1508599618
Н да, скучновато то.
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семёнычев
1508599730
блять, продайте Оздоева кому-нибудь, хоть Кубани, хоть за ящик пива... да хоть сами это пиво поставьте Кубани!!!! Азмун, похоже, нашёл себе Электроника, который , как и Электроник Сыроежкина, бьёт во вратаря!!!!! может самому Азмуну выйти разок?
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insider_retro
1508599885
Динамо за 2 игры 4 очка наковыряло! Приподнялись!
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OfaZavr
1508600168
Да пока бердыевского Рубина не видать да и Ростова тоже.
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семёнычев
1508601033
Когда Бердыев отправляет Кудряшова "забивать" в полузащиту, хочется спросить: Кто такой РОЧИНА И СОНГ????? КТО ОНИ ТАКИЕ?????? ЦАКТАШ КТО ТАКОЙ????? И ПОЧЕМУ КОГДА ДЖАНАЕВ В ВОРОТАХ, РЫЖИКОВ НЕ В ПОЛУЗАЩИТЕ В ПОМОЩЬ КУДРЯШОВУ??????
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Skrudg
1508601277
Беззубые нары? Или у всех супер оборона, вот эти ничьи достали!!!
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Сибирь за Спартак
1508656462
День автобусника, Динамо и Амкар выполнили задачу не дать играть сопернику. Да здравствует результативный футбол.
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Приус
1508662479
Будь моя воля, прописал бы в регламенте за нулевую ничью очков не давать, автобусники чесали бы репу.
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