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    РФПЛ. «Рубин» и «Динамо» не забили голов, это первая ничья для казанцев за восемь матчей

    Встреча 14-го тура РФПЛ «Рубин»«Динамо» завершилась нулевой ничьей.

    По ее итогам команды заняли седьмую и 13-ю строчки в турнирной таблице чемпионата.

    Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур

    Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:0

    «Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев (Жемалетдинов, 64), М’Вила, Лестьенн (Азмун, 46), Канунников.

    «Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Катрич, 64), Ташаев, Бечирай (Вандерсон, 46).

    Предупреждения: нет – Соснин, 58.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.10.2017 18:23
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5444

      Приус 22 октября 2017, 11:54

      Будь моя воля, прописал бы в регламенте за нулевую ничью очков не давать, автобусники чесали бы репу.

      9
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    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 22 октября 2017, 10:14

      День автобусника, Динамо и Амкар выполнили задачу не дать играть сопернику. Да здравствует результативный футбол.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +240

      Skrudg 21 октября 2017, 18:54

      Беззубые нары? Или у всех супер оборона, вот эти ничьи достали!!!

      2
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 октября 2017, 18:50

      Когда Бердыев отправляет Кудряшова "забивать" в полузащиту, хочется спросить: Кто такой РОЧИНА И СОНГ????? КТО ОНИ ТАКИЕ?????? ЦАКТАШ КТО ТАКОЙ????? И ПОЧЕМУ КОГДА ДЖАНАЕВ В ВОРОТАХ, РЫЖИКОВ НЕ В ПОЛУЗАЩИТЕ В ПОМОЩЬ КУДРЯШОВУ??????

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 октября 2017, 18:36

      Да пока бердыевского Рубина не видать да и Ростова тоже.

      4
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 21 октября 2017, 18:31

      Динамо за 2 игры 4 очка наковыряло! Приподнялись!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 21 октября 2017, 18:28

      блять, продайте Оздоева кому-нибудь, хоть Кубани, хоть за ящик пива... да хоть сами это пиво поставьте Кубани!!!!
      Азмун, похоже, нашёл себе Электроника, который , как и Электроник Сыроежкина, бьёт во вратаря!!!!! может самому Азмуну выйти разок?

      1
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      Рейтинг: +240

      Skrudg 21 октября 2017, 18:26

      Н да, скучновато то.

      1
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