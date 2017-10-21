РФПЛ. «Рубин» и «Динамо» не забили голов, это первая ничья для казанцев за восемь матчей

Встреча 14-го тура РФПЛ «Рубин» – «Динамо» завершилась нулевой ничьей.
По ее итогам команды заняли седьмую и 13-ю строчки в турнирной таблице чемпионата.
Чемпионат России. РФПЛ. 14-й тур
Рубин (Казань) – Динамо (Москва) – 0:0
«Рубин»: Рыжиков, Кудряшов, Гранат, Навас, Сигурдссон, Бауэр, Камболов, Оздоев (Жемалетдинов, 64), М’Вила, Лестьенн (Азмун, 46), Канунников.
«Динамо»: Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Зотов (Катрич, 64), Ташаев, Бечирай (Вандерсон, 46).
Предупреждения: нет – Соснин, 58.
Источник: Бомбардир.ру