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    Вернер признался, что хотел играть за «Манчестер Юнайтед»

    Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер признался, что в юности мечтал выступать за «Манчестер Юнайтед», которым в то время руководил Алекс Фергюсон.

    «Будучи юным мальчиком вы всегда мечтаете о большом клубе, в котором хотели бы играть. Раньше это был «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона, который всегда побеждал. Подросток всегда болеет за тех, кто выигрывает.

    Вы не можете просто отказаться от чего-то подобного. Когда все идет хорошо, вы мечтаете играть где-нибудь еще», – сказал Вернер.

    Источник: Goal.com

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    21.10.2017 15:38
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