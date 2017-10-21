Вернер признался, что хотел играть за «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «РБ Лейпциг» Тимо Вернер признался, что в юности мечтал выступать за «Манчестер Юнайтед», которым в то время руководил Алекс Фергюсон.

«Будучи юным мальчиком вы всегда мечтаете о большом клубе, в котором хотели бы играть. Раньше это был «Манчестер Юнайтед» под руководством Алекса Фергюсона, который всегда побеждал. Подросток всегда болеет за тех, кто выигрывает.

Вы не можете просто отказаться от чего-то подобного. Когда все идет хорошо, вы мечтаете играть где-нибудь еще», – сказал Вернер.