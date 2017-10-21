Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Хайнкес: «Бавария» никогда не должна быть довольна собой»

    Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями перед матчем девятого тура Бундеслиги против «Гамбурга». Специалист призвал команду никогда не думать о своих успехах.

    «К матчу в Гамбурге нужно подходить осторожно, поскольку результаты соперника не совсем отражают ее возможности. Мы должны сыграть ровно так же, как играем дома. Нашему клубу никогда нельзя довольствоваться собой, чтобы не остановиться на месте.

    Несмотря на то что мы провели два «сухих» матча, все равно есть определенная нестабильность. Нужно работать над взаимосвязью обороны и атаки. Так что на тренировках нам точно есть чем заняться», – сказал Хайнкес.

    Баварцы идут на втором месте Бундеслиги.

    Источник: ФК «Бавария»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 09:47
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +983

      Михаил_Боярский 21 октября 2017, 18:51

      К матчу с гамбургом нужно подходить осторожно, а то можно опять напихать 7 голов xD

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11