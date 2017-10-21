Хайнкес: «Бавария» никогда не должна быть довольна собой»

Главный тренер немецкой «Баварии» Юпп Хайнкес поделился ожиданиями перед матчем девятого тура Бундеслиги против «Гамбурга». Специалист призвал команду никогда не думать о своих успехах.

«К матчу в Гамбурге нужно подходить осторожно, поскольку результаты соперника не совсем отражают ее возможности. Мы должны сыграть ровно так же, как играем дома. Нашему клубу никогда нельзя довольствоваться собой, чтобы не остановиться на месте.

Несмотря на то что мы провели два «сухих» матча, все равно есть определенная нестабильность. Нужно работать над взаимосвязью обороны и атаки. Так что на тренировках нам точно есть чем заняться», – сказал Хайнкес.

Баварцы идут на втором месте Бундеслиги.