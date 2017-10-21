Рязанцев не поможет «Амкару» в матче со «Спартаком»

Пермский «Амкар» прибыл в столицу на матч 14 тура РФПЛ против московского «Спартака». Команде не сможет помочь в игре полузащитник Александр Рязанцев, принадлежащий санкт-петербургскому «Зениту».

«В игре со «Спартаком» наша команда не сможет рассчитывать на Александра Рязанцева, завершающего курс восстановления, а также травмированных Петара Занева, Брауна Форбса и Алексея Гасилина», – говорится в релизе красно-черных.

Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.