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Рязанцев не поможет «Амкару» в матче со «Спартаком»

21 октября 2017, 06:14
3

Пермский «Амкар» прибыл в столицу на матч 14 тура РФПЛ против московского «Спартака». Команде не сможет помочь в игре полузащитник Александр Рязанцев, принадлежащий санкт-петербургскому «Зениту».

«В игре со «Спартаком» наша команда не сможет рассчитывать на Александра Рязанцева, завершающего курс восстановления, а также травмированных Петара Занева, Брауна Форбса и Алексея Гасилина», – говорится в релизе красно-черных.

Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

Источник: ФК «Амкар»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак Рязанцев Александр
Комментарии (3)
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сапёр75
1508557967
АМКАР мы с тобой !!!
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VIKZH
1508566856
Вперёд амкар, докажи что ты сильней Севильи 1:1
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pavzhkin
1508573755
Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://qrf.in/lah3s1
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