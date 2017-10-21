Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Рязанцев не поможет «Амкару» в матче со «Спартаком»

    Пермский «Амкар» прибыл в столицу на матч 14 тура РФПЛ против московского «Спартака». Команде не сможет помочь в игре полузащитник Александр Рязанцев, принадлежащий санкт-петербургскому «Зениту».

    «В игре со «Спартаком» наша команда не сможет рассчитывать на Александра Рязанцева, завершающего курс восстановления, а также травмированных Петара Занева, Брауна Форбса и Алексея Гасилина», – говорится в релизе красно-черных.

    Встреча состоится 21 октября и начнется в 19:00 по Москве на «Открытие Арене». «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.

    Источник: ФК «Амкар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.10.2017 06:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: -36

      pavzhkin 21 октября 2017, 11:15

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://qrf.in/lah3s1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      VIKZH 21 октября 2017, 09:20

      Вперёд амкар, докажи что ты сильней Севильи 1:1

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 21 октября 2017, 06:52

      АМКАР мы с тобой !!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11