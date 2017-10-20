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    Тренер «Вольфсбурга» объяснил, зачем его футболисты чистят зубы сразу после тренировок

    Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт рассказал об особенностях тренировочного процесса в клубе. По словам 50-летнего швейцарца, после занятий его футболисты в обязательном порядке чистят зубы.

    «Под конец тренировки кислотность во рту усиливается. Она влияет на десны и попадает в кровь. Чистка зубов восстанавливает энергию, предотвращая кислотность. Футболисты должны чистить зубы сразу после окончания тренировок еще до возвращения домой», – сказал Шмидт.

    На данный момент «Вольфсбург» занимает в турнирной таблице Бундеслиги 14-е место.

    Источник: Marca

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    20.10.2017 22:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 23:13

      В футболе не должно быть мелочей.

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