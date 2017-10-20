Тренер «Вольфсбурга» объяснил, зачем его футболисты чистят зубы сразу после тренировок

Главный тренер «Вольфсбурга» Мартин Шмидт рассказал об особенностях тренировочного процесса в клубе. По словам 50-летнего швейцарца, после занятий его футболисты в обязательном порядке чистят зубы.

«Под конец тренировки кислотность во рту усиливается. Она влияет на десны и попадает в кровь. Чистка зубов восстанавливает энергию, предотвращая кислотность. Футболисты должны чистить зубы сразу после окончания тренировок еще до возвращения домой», – сказал Шмидт.

На данный момент «Вольфсбург» занимает в турнирной таблице Бундеслиги 14-е место.