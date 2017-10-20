Орлов – Путину: «Где поддержка детско-юношеского футбола? В регионах тренеры получают по 8-12 тысяч»

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова президента России Владимира Путина. Напомним, ранее глава страны сделал замечание Сергею Фурсенко о том, что в основном составе «Зенита» в матче Лиги Европы против «Реала Сосьедад» вышло восемь иностранных игроков.

«Послушайте, результат говорит: этот состав «Зенита» — лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со «Спартаком» у «Севильи» было четыре испанца. Евротурниры — это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В «Реале», кажется, два испанца было в игре с «Тоттенхэмом» — да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках — надо покупать классных футболистов.

Предположим, стало по два легионера в команде — народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с «Базелем». А в «Спартаке» кто задает тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.

Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 миллиона евро, ничья 500 тысяч. Сыграл в группе — еще 16 миллионов. ЦСКА и «Спартак» молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица «нельзя быть немножко беременной». Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.

Путин сделал замечание Фурсенко о количестве легионеров. Но почему он не сделал замечание своему правительству: «Где поддержка детско-юношеского футбола?» Ноги же оттуда растут. А клуб — это ножницы: с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, играя в европейских турнирах, с другой — готовить футболистов. И как это сделать?

Правительство, взгляните на зарплату детского тренера и условия его работы! В регионах получают по 8-12 тысяч, и это дополнительный заработок, надо же как-то сводить концы с концами. Поэтому тренеры так и относятся к своим обязанностям. Важно создать условия для развития детско-юношеских команд — нужна государственная поддержка, а ее нет. Помогите, а уже потом спрашивайте: «Почему так мало русских игроков?» – заявил Орлов.