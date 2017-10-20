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    Орлов – Путину: «Где поддержка детско-юношеского футбола? В регионах тренеры получают по 8-12 тысяч»

    Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова президента России Владимира Путина. Напомним, ранее глава страны сделал замечание Сергею Фурсенко о том, что в основном составе «Зенита» в матче Лиги Европы против «Реала Сосьедад» вышло восемь иностранных игроков.

    «Послушайте, результат говорит: этот состав «Зенита» — лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со «Спартаком» у «Севильи» было четыре испанца. Евротурниры — это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В «Реале», кажется, два испанца было в игре с «Тоттенхэмом» — да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках — надо покупать классных футболистов.

    Предположим, стало по два легионера в команде — народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с «Базелем». А в «Спартаке» кто задает тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.

    Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 миллиона евро, ничья 500 тысяч. Сыграл в группе — еще 16 миллионов. ЦСКА и «Спартак» молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица «нельзя быть немножко беременной». Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.

    Путин сделал замечание Фурсенко о количестве легионеров. Но почему он не сделал замечание своему правительству: «Где поддержка детско-юношеского футбола?» Ноги же оттуда растут. А клуб — это ножницы: с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, играя в европейских турнирах, с другой — готовить футболистов. И как это сделать?

    Правительство, взгляните на зарплату детского тренера и условия его работы! В регионах получают по 8-12 тысяч, и это дополнительный заработок, надо же как-то сводить концы с концами. Поэтому тренеры так и относятся к своим обязанностям. Важно создать условия для развития детско-юношеских команд — нужна государственная поддержка, а ее нет. Помогите, а уже потом спрашивайте: «Почему так мало русских игроков?» – заявил Орлов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.10.2017 16:50
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    Комментарии81
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 21 октября 2017, 11:58

      Да, в регионах положение аховое, но ведь в клубах РФПЛ есть свои школы и академии, где тренеры получают прилично, и что? А ни хера! На выходе почти ноль. Только не надо про Миранчуков и Головина, это слишком мало. Тем более им уже по двадцатке с лишним.

      2
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      Рейтинг: -17

      Марсович 21 октября 2017, 05:26

      Был у нас тренер. придет , кинет мячик и в кандейку жрать пиво с такими же "тренерами"

      -1
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      Рейтинг: -17

      Марсович 21 октября 2017, 05:24

      Знаю одного такого Костя-кабанчик. Еще и по косарю с родителей собирает. и в итоге у него 100-150 тыров

      -1
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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 21 октября 2017, 04:53

      Вот как аналитик,Орлов умные вещи говорит,но как комментатор - слушать невозможно. Надо ему менять профессию.
      P.S.: Почитал некоторые комментарии,очень много людей не разбирается в футболе. Они даже не могут отличить ДСЮШку,от частников,зато такого городят,эксперты херовы...

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GoldPlayFIFARus9 21 октября 2017, 08:37

      И у тя спрошу, раз ты такой разбирающейся, за счет кого будут повышать ЗП тренерам??? Да еще и в пару раз...

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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > ufos73 21 октября 2017, 13:27

      В ДЮСШ? Или частники? Если ДЮСШ,то конечно за счёт государства,точно так же как и врачи,учителя и т.п..На З/П в 10 тысяч нереально прожить,ибо у самого высшее профильное образование в футболе + тренерская лицензия. Приходится работать на 2-х, 3-х работах. Если же частники,то за счёт родителей лохов. Не думал что тебе придётся такие вещи разжёвывать.

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GoldPlayFIFARus9 21 октября 2017, 16:56

      Что ж я те объясню, нет такого понятия "за счет государства", ты предлагаешь повысить нагрузку на рабочий класс ради "зрелищ"...
      А почему бы не сделать проще, почему бы те гос. средства которые тратятся на один клуб, направить на развитие всего футбола? Я уверен этого будет достаточно, и без дополнительных нагрузок на население, и отдача будет в разы больше...

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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > ufos73 21 октября 2017, 17:45

      Ты какую-то чушь сказал.
      Во 1-х,в каком месте я сказал,что надо тратить деньги на один клуб?! Я сказал о з/п тренерах в СДЮШорах,где она составляет примерно 10 т.р.
      Во 2-х,я не предлагаю поднять нагрузку на рабочий класс,да ещё и за счёт зрелищ. Я лишь хочу,чтобы педагогам платили достойную з/п,чтобы они могли нормально тренировать,а не устраиваться на другие работы,чтобы прокормить себя(чтобы отдавать полностью тренировочному процессу и воспитывать качественных игроков,а не как сейчас).
      Я не понимаю как ты читаешь комментарии,ты либо читаешь,то что хочешь,либо читаешь между строк,но там ничего нет. Будь внимательнее и не выдавай свои мысли,за мысли других

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      ufos73 > GoldPlayFIFARus9 21 октября 2017, 17:52

      Сколько тебе годиков??? Тренеры это бюджетники! Они получают свои ЗП и за счет отчислений Зп с других, не бюджетных отраслей. Поднимая ЗП бюджетникам поднимается нагрузка на других! Это элементарная экономика, самый начальный уровень!
      И во первых, я говорю про те гос средства которые выдаются бомжам, хотя их можно было бы направить на РЕАЛЬНОЕ развитие футбола! И этих средств хватило бы, с лихвой, на всю страну!!!

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      GoldPlayFIFARus9 > ufos73 21 октября 2017, 19:23

      Господи,что ты несёшь,неужели ты и вправду такой тупой?
      Я тебе буквально в прошлом сообщении писал что тренерам НЕВОЗМОЖНО выжить на 10к из-за того что гос-во почти не платит з/п, и ты мне тут же пишешь что что такое бюджетники. Ты сам перед собой захотел утвердится? Нам, педагогам, врачам и другим работникам бюджетных организаций не выжить на эти средства,а ты ещё смеешь какую-то ересь нести про какую-то нагрузку.А ты ещё тут жмёшься за копейки эти,иди деньги выбивай с правительства,где деньги пизд@т только так миллиардами по оффшорам.А тут видите ли если нам с 10к з/п поднимут, уже весь в говно изошёлся... Если бы не такие как мы,вы бы,не до буржуи давно загнулись платить частникам за обучение и на лечение,или бы вообще своих детей оставить безграмотными и больными. Совсем уже зажрались в своём масквабаде

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GoldPlayFIFARus9 21 октября 2017, 19:46

      Это ты дебил, переводишь стрелки! Че ты ко мне свои претензии суешь? Я тот же бюджетник, но в отличие от тебя, грамотный, понимаю, что просто так ЗП НЕЛЬЗЯ увеличивать! Для этого должны быть СВОБОДНЫЕ деньги. а у нас бюджет и так дохера дефицитный! А если те не нравится, что воруют, нах ты за Путина, Медведева и ЕдРо голосуешь???
      И я привел конкретное предложение, где взят денежку на развитие ВСЕГО футбола, ущимив права всего, лишь одного маленького клубика, который от этого не умрет тем более!

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    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 21 октября 2017, 00:41

      А может профессиональные клубы должны зарабатывать сами, а не тянуть и разворовывать миллиарды из бюджета? Вот эти деньги и надо отдать детскому футболу. Если убрать бюджетные деньги, моментально умрёт футбольный криминал, пилить нечего будет. Но, надо понимать, что тогда останется всего два клуба Спартак и Краснодар.

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      Рейтинг: +6042

      GoldPlayFIFARus9 > Spiridonovich 21 октября 2017, 04:12

      Ага,не кисло спартачек на народную нефть-то живёт... Самый зарабатывающий клуб в РФПЛ это Зенит,никто даже и близко с их показателями сравнится не может.Вот и думай

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > GoldPlayFIFARus9 21 октября 2017, 08:43

      Убери бюджет и даже эти "заработки" пойдут вниз! А Спартак живет на частные деньги, и то что эти частники помогают гос-ву делать ее работу, потому что оно не способно все сама делать в срок или не хватает на все срелств, это уже не нам решать

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      Рейтинг: +301

      myelementisearth 20 октября 2017, 23:46

      Тренеры получают по 8-12, а врачи, санитары, учителя? Работал какое то время в школе в городе 100тыс населения, учитель средней школы получал 16 тысяч рублей за то, что брал в два раза больше рабочих часов, чем норма. Т.е. зарплата 8 тысяч, это в 12 году было, что сейчас я не знаю, но даже если на пару тысяч подняли - это смех. У нас не только с футболом, у нас во всей социальной сфере огромная проблема.

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      Рейтинг: +34

      Silicium 20 октября 2017, 22:51

      Душа у Гены в далеком социализме, мы все это проходили и заботу государства о спорте и демагогию вокруг этого. Вот почему бы нашим спорт бонзам не присмотреться к аргентинскому опыту, коль аргентинцев у нас пруд пруди, да и перенести, после осмысления, их опыт на нашу почву? Уверяю, то, что они увидят , бонзам будет не в жилу, а бонзы себе во вред никогда не поступят.

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      Рейтинг: +729

      deimos88 20 октября 2017, 22:29

      Гешка бы для начала хоть бы съездил в регионы... в моем "мухосранске" тренер типа футбольные, а по сути футзальный, получает чуть больше 40 тыс., каждый год катается в турции и египты, но сссука почему то ни одно профессиорнала от него не вышло)))))

      0
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      Рейтинг: +39

      лёха57 > deimos88 20 октября 2017, 23:30

      хороший у тебя мухосранск с такими зарплатами

      1
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      Рейтинг: +498

      Поль 20 октября 2017, 22:10

      Путин вообще, по-моему, под--ебнул фурсенко о чисто русской игре с 8 легионерами. не было контекста и выговора.

      0
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      Рейтинг: +265

      solyh-1962 20 октября 2017, 21:52

      Тренера иностранцы, игроки иностранцы, давайте тогда и комментаторов
      сделаем иностранными, они будут комментировать все матчи подряд,
      а не только с зенитом!!!

      -1
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 > solyh-1962 20 октября 2017, 21:58

      Можно линекера пригласить комментировать матчи рфпл, я думаю много интересного услышим))

      0
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      ...
      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун > mihail200606 20 октября 2017, 22:14

      и судей иностранных может беспредела меньше будет!?!?!

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