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  • Орлов – Путину: «Где поддержка детско-юношеского футбола? В регионах тренеры получают по 8-12 тысяч»

Орлов – Путину: «Где поддержка детско-юношеского футбола? В регионах тренеры получают по 8-12 тысяч»

20 октября 2017, 16:50
83

Телекомментатор Геннадий Орлов прокомментировал слова президента России Владимира Путина. Напомним, ранее глава страны сделал замечание Сергею Фурсенко о том, что в основном составе «Зенита» в матче Лиги Европы против «Реала Сосьедад» вышло восемь иностранных игроков.

«Послушайте, результат говорит: этот состав «Зенита» — лучший на текущий момент. Замечу, что в матче со «Спартаком» у «Севильи» было четыре испанца. Евротурниры — это большой бизнес. Никто не думает о паспорте, а только о мастерстве и профессионализме. В «Реале», кажется, два испанца было в игре с «Тоттенхэмом» — да везде так, никуда не деться. Хотим участвовать в еврокубках — надо покупать классных футболистов.

Предположим, стало по два легионера в команде — народ пойдет на это смотреть? Сомневаюсь. Мы видели, как русские ребята играли с «Базелем». А в «Спартаке» кто задает тон? Промес, и он не местный. Так везде, нужно уходить от мысли играть только своими силами. И если клуб хочет выжить, нужно зарабатывать.

Победа в матче Лиги чемпионов стоит 1,5 миллиона евро, ничья 500 тысяч. Сыграл в группе — еще 16 миллионов. ЦСКА и «Спартак» молодцы, сделали задел на будущее. Есть русская пословица «нельзя быть немножко беременной». Раз играем с европейцами, надо забыть о лимите и разговорах, что в России нет хороших футболистов.

Путин сделал замечание Фурсенко о количестве легионеров. Но почему он не сделал замечание своему правительству: «Где поддержка детско-юношеского футбола?» Ноги же оттуда растут. А клуб — это ножницы: с одной стороны, нужно зарабатывать деньги, играя в европейских турнирах, с другой — готовить футболистов. И как это сделать?

Правительство, взгляните на зарплату детского тренера и условия его работы! В регионах получают по 8-12 тысяч, и это дополнительный заработок, надо же как-то сводить концы с концами. Поэтому тренеры так и относятся к своим обязанностям. Важно создать условия для развития детско-юношеских команд — нужна государственная поддержка, а ее нет. Помогите, а уже потом спрашивайте: «Почему так мало русских игроков?» – заявил Орлов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий Путин Владимир
Комментарии (83)
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Евгений Лесников
1508507835
Если госкомпании не будут тратить наши огромные деньги на условных Халков,а будут тратить эти средства,господин Орлов ,на развитие детско-юношеского футбола-будут довольны дети в России и уважаемый Владимир Владимирович...А вот господин Миллер ? Сомневаюсь.
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Italian_93
1508509673
Чтобы пропихнуть ребенка в спортшколу нужно отвалить 250 косых, и не пи.ди что зарплата у них 8-12, тренер то же самый учитель зарплата у них от 20 + учитывается стаж , различные грамоты (награды) и публикации статей, любой может орать ЗП маленькая так подними жопу и работай. В Саранске понастроили Дворцов спорта и стадионов толку ноль хочешь играть на поляне плати 1 час 2000 и на будущее завали свое хлебало достал уже, вчера только родные звонили чтобы пропихнут нужно на лапу дать
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ufos73
1508509944
Правильно Дятлов говорит! Поэтому предлагаю Путину повысить ЗП детским тренерам в 2-3 раза, за счет средств, которые газик дает бомжам!
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BANNIKOV1970
1508510576
Где поддержка детско-юношеского футбола? На ваш стадион ушла и на ваш сенит
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vinsent
1508511645
ни пизди орлов вот не надо....за ребенка приходится платить 3000 в месяц в группе по возрасту 40 человек....понятно содержание поля и все такое но не 12000 так что ни пизди
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edw7777
1508512285
Молодец Орлов! Хоть кто-то правдиво ответил этому монстру Путину.
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rasim05
1508514003
Вот здесь с Орловым соглашусь, прав он на все 100%. лучшая академия Краснодара, но она частная. Где поддержка государства? Вот Гремания серьезна вложилась, выделила деньги, проследила, что бы не разворовали эти деньги и как итог шикарная молодежь. А у нас....
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termin005
1508514842
Пишу из провинции... Купили нам (попали, о счастье!!! в Федеральную программу) искусственное покрытие для фут. поля... Валяется (лежит) три года... Город не в состоянии построить поле, на которое это покрытие постелить... Думаю, губер отчитался верно) Вот и все развитие( Сына отправил в областной центр в футбольную школу... Забрал. Занятия-занятиями - но сумму за доступ к основной команде мне четко обозначили. Если продам квартиру и машину - останется даже в Крым съездить!!! Одному, на неделю.
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Павелий
1508515289
И ты ещё говоришь где?!!!! В бюджете Зенита, т.е. в зарплатах аргентинцев, Халка, тренеров Зенита и т.п. Я давно предлагаю ВЕСЬ бюджет Зенита направить на развитие футбола по всей стране!
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lekseij2007
1508521424
Геннадий!!! За последнее время - это логичное, здравое и грамотное интервью!
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