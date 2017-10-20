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    «Спартак» этим летом хотел заполучить Диего Косту

    Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о футболистах, которых этим летом хотел заполучить «Спартак». По его словам, красно-белые интересовались защитниками Давиде Дзаппакостой и Бруно Пересом, а также нападающим Диего Костой.

    «В июне «Спартак» очень хотел купить Дзаппакосту, который играл за «Торино». Игрок сборной Италии, что важно, потому что Каррера настаивал, чтобы новички были бы сильнее тех, кто уже есть в команде. «Торино» хотел за него в районе 12-15 миллионов евро. Через два месяца Дзаппакоста стоил уже в районе 25 миллионов – столько за него заплатил «Челси».

    Та же история была и с Бруно Пересом, правым защитником «Ромы». «Спартак» хотел его, но был слишком высокий ценник для правого защитника, как считал Леонид Федун – около 16 миллионов евро. Он решил направить эти деньги на игрока атаки, но это был разговор уже об августе.

    Каррера даже обсуждал с Конте вариант аренды Диего Косты, который вдребезги разругался с Конте. «Спартак» реально рассматривал вариант аренды футболиста до конца календарного года, и даже были какие-то контакты. Однако сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме «Атлетико», – сказал Арустамян.

    Источник: YouTube

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    20.10.2017 15:12
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +762

      sprint5 21 октября 2017, 07:53

      ждем новостей от армянского радио еще

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +240

      Italian_93 20 октября 2017, 17:30

      Армяшке верить себя не уважать, Месси зимой в Зенит переходит, а голубой португалец в Тосно

      3
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 20 октября 2017, 16:44

      Шнобелю верить-себя не уважать. Прошли те времена, когда ему правдивую информацию сливали.

      0
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 16:17

      Это был бы сильный ход. И по усилению, и по маркетингу. Коста - это харизма. Ну а кто не верит, вспомните про Халка.

      0
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 20 октября 2017, 16:09

      Ого, ну удачи!

      0
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      Рейтинг: +122

      ДЯДЯ КАМЕНЬ 20 октября 2017, 15:45

      А хомячок Абрамовича хочет купить ярославский Шинник

      0
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      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 15:39

      Диего Коста просто не знал, что такое Спартак. Пиндосский фильм не смотрел, пропустил.

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      Рейтинг: +108

      sciline10 20 октября 2017, 15:20

      Умеют позабавить, а можно ещё Уфе разослать предложения Роналдо, Месси и Неймару, чтобы жёлтой сми могли весь оставшийся год печатать статейки типо- Месси в Уфе 5 причин ЗА или Уфа решила создать самое грозное три нападающих за всю историю)

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