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«Спартак» этим летом хотел заполучить Диего Косту

20 октября 2017, 15:12
8

Телекомментатор Нобель Арустамян рассказал о футболистах, которых этим летом хотел заполучить «Спартак». По его словам, красно-белые интересовались защитниками Давиде Дзаппакостой и Бруно Пересом, а также нападающим Диего Костой.

«В июне «Спартак» очень хотел купить Дзаппакосту, который играл за «Торино». Игрок сборной Италии, что важно, потому что Каррера настаивал, чтобы новички были бы сильнее тех, кто уже есть в команде. «Торино» хотел за него в районе 12-15 миллионов евро. Через два месяца Дзаппакоста стоил уже в районе 25 миллионов – столько за него заплатил «Челси».

Та же история была и с Бруно Пересом, правым защитником «Ромы». «Спартак» хотел его, но был слишком высокий ценник для правого защитника, как считал Леонид Федун – около 16 миллионов евро. Он решил направить эти деньги на игрока атаки, но это был разговор уже об августе.

Каррера даже обсуждал с Конте вариант аренды Диего Косты, который вдребезги разругался с Конте. «Спартак» реально рассматривал вариант аренды футболиста до конца календарного года, и даже были какие-то контакты. Однако сам Диего Коста не хотел рассматривать другие варианты, кроме «Атлетико», – сказал Арустамян.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Спартак Коста Диего Дзаппакоста Давиде Перес Бруно Федун Леонид
Комментарии (8)
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sciline10
1508502028
Умеют позабавить, а можно ещё Уфе разослать предложения Роналдо, Месси и Неймару, чтобы жёлтой сми могли весь оставшийся год печатать статейки типо- Месси в Уфе 5 причин ЗА или Уфа решила создать самое грозное три нападающих за всю историю)
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paracetamol
1508503147
Диего Коста просто не знал, что такое Спартак. Пиндосский фильм не смотрел, пропустил.
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ДЯДЯ КАМЕНЬ
1508503507
А хомячок Абрамовича хочет купить ярославский Шинник
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uS_Number oNe
1508504998
Ого, ну удачи!
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DOCTOR PENALTY
1508505475
Это был бы сильный ход. И по усилению, и по маркетингу. Коста - это харизма. Ну а кто не верит, вспомните про Халка.
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Eddyson
1508507040
Шнобелю верить-себя не уважать. Прошли те времена, когда ему правдивую информацию сливали.
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Italian_93
1508509857
Армяшке верить себя не уважать, Месси зимой в Зенит переходит, а голубой португалец в Тосно
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sprint5
1508561584
ждем новостей от армянского радио еще
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