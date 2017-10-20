Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Уткин: «Ошибочно думать, что «Локомотив» борется с «Зенитом». Соперник «Локо» – «Уфа»

    Футбольный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Локомотив» в нынешнем сезоне не сможет вести борьбу за чемпионство с «Зенитом». По словам Уткина, московская команда слишком часто теряет очки в матчах с соперниками, которые уступают ей в классе.

    «Многие ошибочно думают, что «Локомотив» борется с «Зенитом». На самом деле это не так. Соперник «Локомотива» – это «Уфа». Команда теряет очки в матче против клубов, которые уступают им в классе. А ведь подбор игроков у железнодорожников хороший.

    В этом сезоне все складывается так, что «Локомотив» мог бы занимать первое место, если бы играл более изощренно. И ведь играть они так могли бы, если смотреть на подбор футболистов», – заявил Уткин.

    Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.

    Источник: Спорт FM

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.10.2017 13:29
    Рекомендуем
    Комментарии29
    ...
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 22 октября 2017, 09:48

      Утка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 20 октября 2017, 22:39

      Тупая утка ! Все клубы теряют очки . По его логике Тульский Арсенал соперник Зенита . Достала эта толстая утятина !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +240

      _LM_ 20 октября 2017, 22:01

      Ну субъективное мнение неуважаемого мной человека. Только воздух зря сотрясает.
      Многие ошибочно думают, что Уткин борется с ожирением. На самом деле это не так. Соперник Уткина – это его тупость.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +555

      avera 20 октября 2017, 20:58

      А уткин и правда думает, что разбирается в футболе? Желчь так и брызжет. Пора как в эпоху российской империи делать кровопускание.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +504

      alex-76 20 октября 2017, 20:42

      "Прихвостень смородской, ты что всё никак не угомонишься (((((("

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +245

      Альфред фаред 20 октября 2017, 19:43

      Зенит ушел от поражения в матче с анжи, проиграл дома арсеналу, а так только локо теряет очки с аутсайдерами!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +519

      Dammit 20 октября 2017, 18:43

      Такое ощущение, что Уткина Сёмин лично чем-то обидел, слишком он много интервью даёт про "Локо" в этом сезоне)

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > Dammit 20 октября 2017, 20:10

      он кореш тети Оли..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +880

      mishavandit 20 октября 2017, 17:30

      Зенит играет с запасом, про Локо такого не скажешь

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 16:43

      Локо борется с Уфой, Зенит - сам с собой. Сколько развелось ексьперьтев на свалке екскременьтев.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +839

      Князев 20 октября 2017, 16:26

      Уткин, ты совсем стыд потерял. Где твоё воспитание? А... забыл, во дворе у шпаны.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11