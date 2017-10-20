Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Уткин: «Ошибочно думать, что «Локомотив» борется с «Зенитом». Соперник «Локо» – «Уфа»

Уткин: «Ошибочно думать, что «Локомотив» борется с «Зенитом». Соперник «Локо» – «Уфа»

20 октября 2017, 13:29
29

Футбольный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Локомотив» в нынешнем сезоне не сможет вести борьбу за чемпионство с «Зенитом». По словам Уткина, московская команда слишком часто теряет очки в матчах с соперниками, которые уступают ей в классе.

«Многие ошибочно думают, что «Локомотив» борется с «Зенитом». На самом деле это не так. Соперник «Локомотива» – это «Уфа». Команда теряет очки в матче против клубов, которые уступают им в классе. А ведь подбор игроков у железнодорожников хороший.

В этом сезоне все складывается так, что «Локомотив» мог бы занимать первое место, если бы играл более изощренно. И ведь играть они так могли бы, если смотреть на подбор футболистов», – заявил Уткин.

Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Локомотив Зенит Уткин Василий
Комментарии (29)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Cosh18
1508495701
А соперник Зенита - Арсенал, судя по такой логике?)) Уткин...
Ответить
Italian_93
1508495911
Тут дураку понятно, что Зенит чемпион, вопрос только кто займет 2, 3 и 4 места, ЦСКА с такой игрой и тренером вообще в ЛЧ делать нечего
Ответить
VGreen
1508499431
Нет семьи, нет детей! Вася Уткин - жирный гей! Это он просто снова намекает, что Сёмин - плохой старый тренер.
Ответить
Serjoga
1508502707
А Зенит, значит, не теряет очков с командами ниже классом? Что за бред несет, обиженный комментатор? Давно не было слышно этого псевдоэксперта!
Ответить
Alemann
1508503065
В ЧР Зенит борется только сам собой. Могут взять титул, могут просрать. Ни в том, ни в другом никто, кроме самого Зенита помешать Зениту не может.
Ответить
Garrincha58
1508505021
у нас все борются с ленью и не профессионализмом захотели сыграли захотели нет вот и весь сыр бор
Ответить
Dammit
1508514191
Такое ощущение, что Уткина Сёмин лично чем-то обидел, слишком он много интервью даёт про "Локо" в этом сезоне)
Ответить
avera
1508522333
А уткин и правда думает, что разбирается в футболе? Желчь так и брызжет. Пора как в эпоху российской империи делать кровопускание.
Ответить
_LM_
1508526092
Ну субъективное мнение неуважаемого мной человека. Только воздух зря сотрясает. Многие ошибочно думают, что Уткин борется с ожирением. На самом деле это не так. Соперник Уткина – это его тупость.
Ответить
XaXatyn
1508528373
Тупая утка ! Все клубы теряют очки . По его логике Тульский Арсенал соперник Зенита . Достала эта толстая утятина !
Ответить
Главные новости
Канье Уэст впервые выступит в России – на стадионе клуба РПЛ
14:38
2
Колосков раскрыл, как его сняли с поста президента РФС: «Я приехал к Медведеву и назвал три фамилии»
14:25
1
Мостовой – о победе «Зенита» над «Динамо»: «Как обычно, вмешались судьи»
14:16
3
ФотоБускетс вернулся в «Барселону»
13:56
Агент Тюкавина – о пенальти в ворота «Динамо» с «Зенитом»: «Все команды равны, но некоторые ровнее»
13:48
6
Воспитанник «Зенита» подпишет 4-летний контракт с участником ЛЧ
13:43
2
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
Все новости
Все новости
«Краснодар» благословили на чемпионство
15:00
1
В махачкалинском «Динамо» оценили перформанс Евсеева после игры с «Крыльями»
13:33
Колосков сказал, когда вернут Россию
13:18
10
Даку – об Угальде: «Ощущение, что выступаем вместе уже 3-4 года»
12:55
3
Семин оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
12:51
Стало известно, когда пройдет прощальный матч Вагнера Лава за ЦСКА
12:36
3
Тюкавин дерзко ответил на слова Сулейманова
12:27
5
Соболев высказался о конкуренции с Глушенковым
12:17
3
ВидеоДаку дал интервью на русском языке после матча с «Балтикой»
11:56
2
Боккетти готов возглавить «Спартак»: «Одна из лучших команд мира»
11:48
7
Орлов оценил разгромную победу «Зенита» над «Динамо»: «Счет не по игре»
11:44
9
Семин прокомментировал 3:0 «Зенита» с «Динамо»
11:10
3
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
10:45
6
У Фомина возникли два вопроса по судейству в матче с «Зенитом»
10:40
2
Зобнин оценил игру Даку за «Спартак»
09:46
2
Глушаков высказался о возвращении Дзюбы в «Спартак»
09:30
7
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
09:15
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
9
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
8
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
5
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
2
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
2
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
21
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
3
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
4
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
5
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
18
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+