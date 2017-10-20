Уткин: «Ошибочно думать, что «Локомотив» борется с «Зенитом». Соперник «Локо» – «Уфа»

Футбольный комментатор Василий Уткин выразил мнение, что «Локомотив» в нынешнем сезоне не сможет вести борьбу за чемпионство с «Зенитом». По словам Уткина, московская команда слишком часто теряет очки в матчах с соперниками, которые уступают ей в классе.

«Многие ошибочно думают, что «Локомотив» борется с «Зенитом». На самом деле это не так. Соперник «Локомотива» – это «Уфа». Команда теряет очки в матче против клубов, которые уступают им в классе. А ведь подбор игроков у железнодорожников хороший.

В этом сезоне все складывается так, что «Локомотив» мог бы занимать первое место, если бы играл более изощренно. И ведь играть они так могли бы, если смотреть на подбор футболистов», – заявил Уткин.

Напомним, что на данный момент «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице РФПЛ, отставая от «Зенита» на два очка.