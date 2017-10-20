Ловчев считает, что «Зенит» уже в плей-офф

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев отметил позитивные моменты в игре «Зенита» с «Русенборгом» в рамках Лиги Европы. По его словам, четко видна работа, проделываемая футболистами на тренировках.

«Хотел бы отметить проблески интересной игры. Первый, когда Паредес забил, это было логическим продолжением прессинга на чужой половине поля. Я, в связи с этим, вспоминаю Лобановского. При нем, что в сборной СССР, что в киевском «Динамо» применялся прессинг. Мы немного отходили назад, а затем, в тот момент, когда центральный защитник передавал мяч крайнему или наоборот, Толя Коньков кричал «Топтать!». И мы начинали бежать на тех, кто отдавал мяч, и на тех, кому пас шел. К нему летит мяч, а на него игрок соперника летит. И многие тушевались, и мяч теряли. Это был такой встречный отбор.

«Зенит» несколько раз применял такой же прессинг. В конце концов, это стало следствием того, что защитник отдал мяч назад, а Паредес забил третий гол. Такое взаимодействие отрабатывается на тренировках.

Второе. Мы часто говорим, что наши команды плохо взламывают плотную оборону соперника, когда возле штрафной стоит десять человек. Позиционная атака – проблема всех наших команд. Но сегодня «Зенит» немного отходил к центральной линии и даже на свою половину. Это для того, чтобы защитников соперника отодвинуть от их штрафной. А отбор начинался возле центральной линии, чтобы за линией защиты было пространство и можно было на свободное место отдать среднюю или длинную передачу на ход. И один раз такая тактика дала результат. Ригони забил, когда получил длинный пас от Паредеса. И это тоже отрабатывается на тренировках, и это тоже новое веяние в игре «Зенита». А значит, с каждой тренировкой, с каждой игрой это будет все более четко отрабатываться и приносить успех.

Пока в Лиге Европы не появились команды, вылетевшие из Лиги чемпионов, «Зениту» как раз нужны соперники уровня «Русенборга», чтобы отработать командные действия. «Зенит» уже в плей-офф, и выходить туда надо с первого места. И, конечно, команда будет прибавлять», – считает Ловчев.

Матч третьего тура группового этапа Лиги Европы «Зенит» – «Русенборг» закончился со счетом 3:1. После этой встречи сине-бело-голубые имеют стопроцентный результат в турнире – три победы в трех матчах. Они возглавляют группу L.