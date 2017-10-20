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    Газзаев не увидел страсти «Спартака» в игре ЦСКА

    Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев назвал печальным зрелищем поражение столичного клуба в домашнем матче Лиги чемпионов от «Базеля». Он уверен, что лишь игра Игоря Акинфеева в воротах спасла армейцев от более крупного счета.

    Мат третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» завершилась со счетом 0:2. Армейцы после этой игры занимают третью строчку в турнирной таблице группы А с тремя очками.

    – Печальное зрелище?

    – К великому сожалению приходится с вами согласиться. Средняя по международным меркам команда – «Базель» – продемонстрировала и тактическую выучку, и исполнительское мастерство. Нужно еще сказать спасибо Акинфееву за то, что счет не стал крупнее. Игорь трудился в поте лица. В целом, результат абсолютно закономерен.

    – Ноль ударов в створ ворот «Базеля» – катастрофа?

    – Я не увидел со стороны армейцев того азарта, самоотдачи, идей, которые, например, показал «Спартак» в игре с «Севильей». Красно-белые устроили настоящий спектакль в поединке против очень серьезного соперника. Команда Карреры проявила характер, играла одержимо. А у ЦСКА я всего этого не увидел – причем с самой первой минуты. До перерыва вообще фактически ничего не создали. А во втором тайме уже пришлось рисковать, и «Базель» воспользовался этими свободными зонами. Швейцарцы могли забить и третий мяч, но, как я уже сказал, нужно отдать должное Акинфееву.

    – Виктор Гончаренко во флеш-интервью сразу после матча признал: в первом тайме его команда играла трусливо…

    – Наверное, нужно задать вопрос тренеру, а почему ЦСКА играл так боязливо? Считаю, армейцы действовали слишком осторожно с самой первой минуты. Но ведь ты же выступаешь дома при своих болельщиках! Почему бы не играть смелее, агрессивнее. Где эмоции? Сегодня футбольный матч – это спектакль, который создается игроками и зрителями. Как это было во встрече «Спартака» с испанцами. Нельзя же фактически в одном темпе и ритме проводить все 90 минут. Где страсть?

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.10.2017 08:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +706

      111ax 21 октября 2017, 12:26

      состав пора обновлять уже давно было, вот и настал критический момент, когда из говна уже не сделаешь конфетку

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 20 октября 2017, 13:22

      Спартак оторвался за чемпионат

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24381

      DOCTOR PENALTY 20 октября 2017, 12:24

      Конечно пессимистично, но всё объективно, по делу...

      -1
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 20 октября 2017, 11:59

      Какой уж тут оптимизм,когда команда на своем поле 0-2 проигрывает и за весь матч ни одного раза по воротам соперника не пробила!

      0
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      Рейтинг: +1306

      Артурка32 20 октября 2017, 10:06

      Молод еще Ганчаренко для главного тренера одного из топовых клубов РФПЛ

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 октября 2017, 09:16

      Ну так кони это не Спартак.

      3
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      Рейтинг: +60

      pul > Диктор 20 октября 2017, 09:49

      ну да, раз в году даже мясо может что то выиграть и то с натягом...а недо клуб может молодёжкой играть на равных с топ клубами сильно сомневаюсь....

      2
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