Газзаев не увидел страсти «Спартака» в игре ЦСКА

Бывший главный тренер ЦСКА, обладатель Кубка УЕФА-2005 Валерий Газзаев назвал печальным зрелищем поражение столичного клуба в домашнем матче Лиги чемпионов от «Базеля». Он уверен, что лишь игра Игоря Акинфеева в воротах спасла армейцев от более крупного счета.

Мат третьего тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА – «Базель» завершилась со счетом 0:2. Армейцы после этой игры занимают третью строчку в турнирной таблице группы А с тремя очками.

– Печальное зрелище?

– К великому сожалению приходится с вами согласиться. Средняя по международным меркам команда – «Базель» – продемонстрировала и тактическую выучку, и исполнительское мастерство. Нужно еще сказать спасибо Акинфееву за то, что счет не стал крупнее. Игорь трудился в поте лица. В целом, результат абсолютно закономерен.

– Ноль ударов в створ ворот «Базеля» – катастрофа?

– Я не увидел со стороны армейцев того азарта, самоотдачи, идей, которые, например, показал «Спартак» в игре с «Севильей». Красно-белые устроили настоящий спектакль в поединке против очень серьезного соперника. Команда Карреры проявила характер, играла одержимо. А у ЦСКА я всего этого не увидел – причем с самой первой минуты. До перерыва вообще фактически ничего не создали. А во втором тайме уже пришлось рисковать, и «Базель» воспользовался этими свободными зонами. Швейцарцы могли забить и третий мяч, но, как я уже сказал, нужно отдать должное Акинфееву.

– Виктор Гончаренко во флеш-интервью сразу после матча признал: в первом тайме его команда играла трусливо…

– Наверное, нужно задать вопрос тренеру, а почему ЦСКА играл так боязливо? Считаю, армейцы действовали слишком осторожно с самой первой минуты. Но ведь ты же выступаешь дома при своих болельщиках! Почему бы не играть смелее, агрессивнее. Где эмоции? Сегодня футбольный матч – это спектакль, который создается игроками и зрителями. Как это было во встрече «Спартака» с испанцами. Нельзя же фактически в одном темпе и ритме проводить все 90 минут. Где страсть?