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    Йерро: «Нам будет не хватать Роналду, когда он завершит карьеру»

    Экс-защитник «Реала» Фернандо Йерро поделился мнением о нынешнем нападающем команды Криштиану Роналду.

    «Криштану определенно войдет в число лучших игроков «Реала» за всю историю. Нам будет не хватать его, когда он завершит карьеру.

    Выиграть столько титулов и четыре «Золотых мяча», обходя Месси в эпоху превосходства «Барселоны» – это дорогого стоит», – сказал испанец.

    У Месси пять «ЗМ». Ранее оба игрока вошли в число номинантов на награду.

    Ранее Йерро провел жеребьевку стыковых матчей отборочного турнира к ЧМ-2018 среди европейских сборных.

    Источник: Goal.com

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    19.10.2017 23:30
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