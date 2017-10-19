Йерро: «Нам будет не хватать Роналду, когда он завершит карьеру»

Экс-защитник «Реала» Фернандо Йерро поделился мнением о нынешнем нападающем команды Криштиану Роналду.

«Криштану определенно войдет в число лучших игроков «Реала» за всю историю. Нам будет не хватать его, когда он завершит карьеру.

Выиграть столько титулов и четыре «Золотых мяча», обходя Месси в эпоху превосходства «Барселоны» – это дорогого стоит», – сказал испанец.

У Месси пять «ЗМ». Ранее оба игрока вошли в число номинантов на награду.

Ранее Йерро провел жеребьевку стыковых матчей отборочного турнира к ЧМ-2018 среди европейских сборных.