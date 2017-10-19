Орлов – перед матчем с «Русенборгом»: «Пусть победит сильнейший, а «Зенит» – сильнейший по определению»

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился ожиданиями от встречи «Зенита» и «Русенборга» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«В Норвегии, конечно, умеют играть в футбол, и борьба на поле будет самая настоящая. Поэтому «Зениту» предстоит очень серьезный матч, а у нашей команды очень серьезная перспектива, учитывая две победы в первых двух матчах. Пусть победит сильнейший, а «Зенит», на мой взгляд, сильнейший по определению. Команда хорошо укомплектована, и главное для Манчини — определить сегодня тактику и состав.



Матч с «Арсеналом» (0:1) — печальный случай, но все когда-то должны проигрывать. Не надо забывать, что шел 13-й тур. Такое бывает. Как говорят: «Упал, отжался — пошел дальше». Даже думаю, что это хорошо, поскольку после поражения ты в два раза больше бегаешь», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Ранее стали известны стартовые составы команд на матч, который начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.