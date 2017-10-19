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  • Орлов – перед матчем с «Русенборгом»: «Пусть победит сильнейший, а «Зенит» – сильнейший по определению»

Орлов – перед матчем с «Русенборгом»: «Пусть победит сильнейший, а «Зенит» – сильнейший по определению»

19 октября 2017, 19:26
13

Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился ожиданиями от встречи «Зенита» и «Русенборга» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«В Норвегии, конечно, умеют играть в футбол, и борьба на поле будет самая настоящая. Поэтому «Зениту» предстоит очень серьезный матч, а у нашей команды очень серьезная перспектива, учитывая две победы в первых двух матчах. Пусть победит сильнейший, а «Зенит», на мой взгляд, сильнейший по определению. Команда хорошо укомплектована, и главное для Манчини — определить сегодня тактику и состав.

Матч с «Арсеналом» (0:1) — печальный случай, но все когда-то должны проигрывать. Не надо забывать, что шел 13-й тур. Такое бывает. Как говорят: «Упал, отжался — пошел дальше». Даже думаю, что это хорошо, поскольку после поражения ты в два раза больше бегаешь», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

Ранее стали известны стартовые составы команд на матч, который начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Россия. Премьер-лига Зенит Русенборг Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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insider_retro
1508430958
Как оказалось, хорошая укомплектованность не всегда приводит к победе... Поэтому лучше верить в себя и надеяться на партнёров!! Защитникам не пропустить от норгов, а нападающим забить на радость публике!!!
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ИГАРЬ
1508431016
Арсенал это доказал, что зенит сильнейший.
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Serjoga
1508431201
В игре с Арсеналом (тульским) Зенит "по определению" был сильнейшим! В итоге? С Русенборгом будет так же настроен? Ну Орлов-вроде взрослый человек, а словами разбрасывается как безответственный подросток!
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Frankfurt Am Main
1508431373
Udaci Norvejțam 2-0
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mihail200606
1508431933
опять несвязный бред несет...
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Павелий
1508432954
Орлов, ты уж извини, но при таком раскладе ты - тупейший. По определению. Если бы Зенит действительно был сильнейшим, то в нём бы в основе играло не 3 россиянина (как сейчас с Русенборгом), а как минимум 5-6.
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VVM1964
1508435649
ВЧЕРА И ПОЗАВЧЕРА СИЛЬНЕЙШИХ НАКАЗАЛИ ЗА САМОУВЕРЕННОСТЬ , НАДЕЮСЬ СЕГОДНЯ ЭТОГО НЕ СЛУЧИТСЯ , А ЛУЧШЕ " НЕ КАРКАТЬ " ДО МАТЧА .
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Алекc
1508437252
стебается)))) удачи зеньке. очки в копилку нужны
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paracetamol
1508481581
Приятно было слушать коммент Геннадия Сергеевича, а не какого-то майданного трепача Кривохарченко, что плеваться даже нормально не умеет.
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