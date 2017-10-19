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    Орлов – перед матчем с «Русенборгом»: «Пусть победит сильнейший, а «Зенит» – сильнейший по определению»

    Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов поделился ожиданиями от встречи «Зенита» и «Русенборга» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «В Норвегии, конечно, умеют играть в футбол, и борьба на поле будет самая настоящая. Поэтому «Зениту» предстоит очень серьезный матч, а у нашей команды очень серьезная перспектива, учитывая две победы в первых двух матчах. Пусть победит сильнейший, а «Зенит», на мой взгляд, сильнейший по определению. Команда хорошо укомплектована, и главное для Манчини — определить сегодня тактику и состав.

    Матч с «Арсеналом» (0:1) — печальный случай, но все когда-то должны проигрывать. Не надо забывать, что шел 13-й тур. Такое бывает. Как говорят: «Упал, отжался — пошел дальше». Даже думаю, что это хорошо, поскольку после поражения ты в два раза больше бегаешь», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Санкт-Петербурге».

    Ранее стали известны стартовые составы команд на матч, который начнется в 20:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.10.2017 19:26
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +17988

      paracetamol 20 октября 2017, 09:39

      Приятно было слушать коммент Геннадия Сергеевича, а не какого-то майданного трепача Кривохарченко, что плеваться даже нормально не умеет.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 октября 2017, 21:20

      стебается)))) удачи зеньке. очки в копилку нужны

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5926

      Павелий 19 октября 2017, 20:09

      Орлов, ты уж извини, но при таком раскладе ты - тупейший. По определению.
      Если бы Зенит действительно был сильнейшим, то в нём бы в основе играло не 3 россиянина (как сейчас с Русенборгом), а как минимум 5-6.

      9
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      Рейтинг: +7737

      mihail200606 19 октября 2017, 19:52

      опять несвязный бред несет...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 19 октября 2017, 19:42

      Udaci Norvejțam 2-0

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 19 октября 2017, 19:40

      В игре с Арсеналом (тульским) Зенит "по определению" был сильнейшим! В итоге? С Русенборгом будет так же настроен? Ну Орлов-вроде взрослый человек, а словами разбрасывается как безответственный подросток!

      7
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      Рейтинг: +15

      ИГАРЬ 19 октября 2017, 19:36

      Арсенал это доказал, что зенит сильнейший.

      3
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      Рейтинг: +70677

      insider_retro 19 октября 2017, 19:35

      Как оказалось, хорошая укомплектованность не всегда приводит к победе...
      Поэтому лучше верить в себя и надеяться на партнёров!!
      Защитникам не пропустить от норгов, а нападающим забить на радость публике!!!

      7
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 > insider_retro 19 октября 2017, 19:46

      Даже отлично укомлектованные иногда терпят поражение и это факт.

      1
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      Рейтинг: +17369

      Garrincha58 > insider_retro 19 октября 2017, 19:46

      очему все считают что Зенит укомплектован классными игроками, наоборот он укомплектован укомплектованными игрочишками и все видят это но никто не говорит все только чего то ждут от этого Зенита только не понятно что, господин Фурсенко умеет пустить пыль в глаза и все ему верят и потом ждут что так и будет

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Garrincha58 19 октября 2017, 19:49

      Всё относительно... Можно учитывать завоеванные титулы, статистику, площадь татуировок, стоимость трансферов и т.п. Спор до бесконечности... Но мне кажется, что питерские неплохо упаковались... Может пока только под чемп и ЛЕ?... Что есть, то есть.. Хочется, что бы хоть кто-то играл в Еуропе прилично...

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      Рейтинг: +70677

      insider_retro > Silver 76 19 октября 2017, 19:51

      .... от команд, у которых самый дорогой игрок стоит меньше лимона...

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