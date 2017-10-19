Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Фернандеш: «Шансы «Локомотива» на чемпионство – пять процентов»

    Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш оценил шансы московской команды на чемпионство в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

    Напомним, что на данный момент железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка.

    «Впереди много игр — это долгий путь. Перед началом чемпионата мы обсуждали, что задача на сезон — попасть в пятерку. Сейчас мы шаг за шагом к этому идем. Каждая команда хочет быть чемпионом, но нужно быть реалистами. Если в апреле-начале мая мы еще будем участвовать в борьбе за золото — круто.

    В процентном отношении у «Локо» на данный момент шансы на чемпионство — пять процентов. Я не пессимист, а всего лишь реалист. Впереди сложнейший отрезок. Может, после «Краснодара» я назову 6%, после ЦСКА — 10%. Посмотрим», — заявил Фернандеш.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.10.2017 16:06
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 19 октября 2017, 17:27

      когда в игре с аутсайдерами лидеры проигрывают или играют вничью, предсказать что будет в конце практически невозможно...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 октября 2017, 16:32

      Да хорошо бы серебро зацепить с такой игрой, когда аутсайдер вставляет.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Torvald64 19 октября 2017, 16:13

      При такой форме ЦСКА и Краснодара, с учётом неудачного старта Спартака, я вас, ребята, не пойму, если вы в ЛЧ не попадёте. Какая пятёрка?..
      Хотя понятно, что с чемпионством вряд ли что-то срастётся.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6867

      Антибиотик > Torvald64 19 октября 2017, 17:49

      Достойной скамейки нет, по весне может все поменяться. Третье место для нас будет успехом. Хотя, я конечно так же надеюсь на лучшее, ждем выздоровления Ари и Чорлуки. И Виталик Денисов после травмы никакой, пусть форму набирает.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11