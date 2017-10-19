Фернандеш: «Шансы «Локомотива» на чемпионство – пять процентов»

Полузащитник «Локомотива» Мануэль Фернандеш оценил шансы московской команды на чемпионство в нынешнем розыгрыше РФПЛ.

Напомним, что на данный момент железнодорожники занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на два очка.

«Впереди много игр — это долгий путь. Перед началом чемпионата мы обсуждали, что задача на сезон — попасть в пятерку. Сейчас мы шаг за шагом к этому идем. Каждая команда хочет быть чемпионом, но нужно быть реалистами. Если в апреле-начале мая мы еще будем участвовать в борьбе за золото — круто.

В процентном отношении у «Локо» на данный момент шансы на чемпионство — пять процентов. Я не пессимист, а всего лишь реалист. Впереди сложнейший отрезок. Может, после «Краснодара» я назову 6%, после ЦСКА — 10%. Посмотрим», — заявил Фернандеш.