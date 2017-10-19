Кверквелия: «Сказал Игбуну, чтобы не выдумывал пенальти»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия считает, что его команда же забыла неудачный матч с «Уфой» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Впереди команду ждет игра Лиги Европы в Тирасполе с местным «Шерифом».

– Уже отошли от поражения в «Уфе» в последнем туре?

– Это футбол, в нем всякое случается. Если все время выигрывали бы, согласитесь, было бы неинтересно. Конечно, сразу после матча обдумывал произошедшее. Но прошло уже несколько дней, и я, как профессионал, должен переключиться. Ведь предстоит игра с «Шерифом» в Лиге Европы.

– Что, кстати, знаете о молдавской команде?

– В ближайшее время разберем соперника. Сейчас ничего сказать не могу.

– В Уфе вы сцепились с Игбуном. Возмутила его симуляция?

– Ничего страшного. Немного дал волю эмоциям. Просто игрок хозяев выпрашивал пенальти. Я ему и сказал, чтобы не выдумывал, так как нарушения там даже близко не было. Все нормально, инцидент исчерпан.

– Почему «Локомотив» победил в этом сезоне и «Спартак», и ЦСКА, но уступил «Тосно» и «Уфе»?

– Эх… Если бы я знал.

– Недооценка?

– Нет, не думаю. Просто так складывались встречи. Столько очков уже потеряли… Где-то ошибаемся и получаем голы в свои ворота.

– В августе вы сказали, что цель – чемпионство. Миссия выполнима?

– Конечно, почему нет? У нас есть шансы, мы же идем на втором месте.