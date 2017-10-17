Юношеская лига УЕФА. «Спартак» поделил очки с «Севильей»

Молодежная команда «Спартака» разошлась миром с «Севильей» в матче третьего тура группового раунда Юношеской Лиги УЕФА.

Испанцы открыли счет в самом дебюте встречи, однако красно-белым удалось отыграться на 57-й минуте усилиями нападающего Александра Руденко.

В другом поединке «Ливерпуль» в гостях разгромил «Марибор».

На данный момент в турнирной таблице лидирует «Ливерпуль». В активе «Спартака» и «Севильи» по четыре очка, «Марибор» замыкает квартет с тремя баллами.

Юношеская лига УЕФА. Группа E. 3-й тур

Спартак (Россия) – Севилья (Испания) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Хосенма, 3; 1:1 – Руденко, 57.

Удаления: Петрунин, 77; Калачевский, 90+6 – нет.

Марибор (Словения) – Ливерпуль (Англия) – 1:4 (0:2)

Голы: 1:0 – Матко, 23; 1:1 – Адеканье, 30; 1:2 – Кейн, 32; 1:3 – Миллар, 52; 1:4 – Адеканье, 58.

Нереализованный пенальти: Хорват, 70 («Марибор»).

Удаление: Ходжич, 86 – нет.